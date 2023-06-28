68 000 машин в сутки: в Минтрансе рассказали, как четвертый мост избавит от заторов

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Как сообщает Om1.ru со ссылкой на новосибирский Минтранс, четвертый мост практически станет «зоной притяжения» для автомобилистов. Подъезды к нему будут доступны из всех районов города, а сам мост свяжет между собой отдаленные районы Новосибирска.
Также планируется существенно снизить количество заторов. Планировочные решения позволят разгрузить сложные транспортные узлы и ускорить городской и транзитный трафик. По мосту планируется движение 68 тысяч автомобилей в сутки. Проехать станет возможным по двадцати двум транспортным полосам (одиннадцать — в каждом направлении).
При этом сам проезд станет платным, водители могут оплатить одну поездку бесконтактным способом кассиру и через специальный транспондер. Влияние типа оплаты рассчитано на пиковые значения первых лет, после этого пропускная способность значительно увеличится.