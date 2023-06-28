68 000 машин в сутки: в Минтрансе рассказали, как четвертый мост избавит от заторов

Как сообщает Om1.ru со ссылкой на новосибирский Минтранс, четвертый мост практически станет «зоной притяжения» для автомобилистов. Подъезды к нему будут доступны из всех районов города, а сам мост свяжет между собой отдаленные районы Новосибирска.