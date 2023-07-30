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Published Сегодня, 14:31

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«Город под защитой»: в Новосибирске Человек-паук устроил шоу в метро

30 июля 2023, 14:31
Фото: atas.info
Человек-паук поднял настроение сибирякам

Человек-паук поднял настроение новосибирцам в метро

В новосибирском метро позитивный незнакомец в костюме Человека-паука устроил шоу, пробежался по вагону, показал акробатическое мастерство и поднял настроение пассажирам.

В новосибирском метро заметили приятного незнакомца, который был одет в костюм Человека-паука. По информации из группы ВКонтакте «АСТ-54», это произошло 30 июля. Молодой человек устроил настоящее представление в одном из вагонов поезда.

По словам автора поста, Человек-паук решил поднять настроение в метро. Он неожиданно появился в поезде и смутил пассажиров своим видом. Сначала он пробежался по вагону, демонстрируя свое акробатическое мастерство. Затем он повис на поручнях вниз головой и показал «кулачок» двум жителям Сибири.

По выкладываемым фотографиям можно судить, что после такого шоу настроение новосибирцев действительно поднялось.

Фото: АСТ-54

«Город теперь под защитой! Веселый парень! Успехов тебе! Молодец!»;

«молодец, поднял настроение всем»;

«Да молодец же двигается здорово, не фрикует. Не голый, не пьяный, адекватный»;

«Все-таки не унывающие у нас люди! Молодец!»;

«Красава. Поднял настроение. Больше позитива люди»;

«этому городу нужно больше героев -Танцор, Анжела, теперь ещё Человек Паук»;

«Красава! Просто молодец! Спортивная подготовка на уровне. Явно гимнаст какой-то».

 

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*

#Новосибирск#Общество#Город#Транспорт#Эмилия Губарева
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