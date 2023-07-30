«Город под защитой»: в Новосибирске Человек-паук устроил шоу в метро

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
В новосибирском метро заметили приятного незнакомца, который был одет в костюм Человека-паука. По информации из группы ВКонтакте «АСТ-54», это произошло 30 июля. Молодой человек устроил настоящее представление в одном из вагонов поезда.
По словам автора поста, Человек-паук решил поднять настроение в метро. Он неожиданно появился в поезде и смутил пассажиров своим видом. Сначала он пробежался по вагону, демонстрируя свое акробатическое мастерство. Затем он повис на поручнях вниз головой и показал «кулачок» двум жителям Сибири.
По выкладываемым фотографиям можно судить, что после такого шоу настроение новосибирцев действительно поднялось.
«Город теперь под защитой! Веселый парень! Успехов тебе! Молодец!»;
«молодец, поднял настроение всем»;
«Да молодец же двигается здорово, не фрикует. Не голый, не пьяный, адекватный»;
«Все-таки не унывающие у нас люди! Молодец!»;
«Красава. Поднял настроение. Больше позитива люди»;
«этому городу нужно больше героев -Танцор, Анжела, теперь ещё Человек Паук»;
«Красава! Просто молодец! Спортивная подготовка на уровне. Явно гимнаст какой-то».
Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена*