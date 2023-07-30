«Город под защитой»: в Новосибирске Человек-паук устроил шоу в метро

По словам автора поста, Человек-паук решил поднять настроение в метро. Он неожиданно появился в поезде и смутил пассажиров своим видом. Сначала он пробежался по вагону, демонстрируя свое акробатическое мастерство. Затем он повис на поручнях вниз головой и показал «кулачок» двум жителям Сибири.