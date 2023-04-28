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Сибирячка из Коченевского района спела на шоу Малахова

28 апреля 2023, 13:44
Фото: Паблик «Новости Купина» «Вконтакте»
Сибирячка спела у Андрея Малахова

Жительница Новосибирской области спела народные хиты Андрею Малахову

Жительница Коченевского района приняла участие в шоу Андрея Малахова на канале «Россия -1». Женщина поделилась в нем народным творчеством.
«В эти выходные методист Дупленского СДК Коченевского района Светлана Гудкова приняла участие в съемках программы Андрея Малахова «Песни от всей души», которая выйдет 1 мая в 18 -00 часов», - указано в соответствующем посте в паблике «Новости Купина» социальной сети «ВКонтакте».

Сибирячка является большой любительницей русской народной песни. Благодаря Андрею Малахову Светлану Гудкову услышит вся страна.

«Песни от всей души» является авторским проектом Андрея Малахова, который посвящен русскому народному творчеству. Его гостями зачастую являются люди из российской глубинки, а премьера программы состоялась на телеканале «Россия 1» 27 марта 2022 года. Сутью «Песен от всей души» является не только исполнение народных песен, но и задушевные разговоры о семье, жизни и творчестве.

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#Андрей Малахов#Культура#Новосибирская область#Александр Ляхов#Телевидение#Творчество#Песни#Песня#Малахов
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