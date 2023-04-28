Сибирячка из Коченевского района спела на шоу Малахова

«Песни от всей души» является авторским проектом Андрея Малахова, который посвящен русскому народному творчеству. Его гостями зачастую являются люди из российской глубинки, а премьера программы состоялась на телеканале «Россия 1» 27 марта 2022 года. Сутью «Песен от всей души» является не только исполнение народных песен, но и задушевные разговоры о семье, жизни и творчестве.