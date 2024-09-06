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Финал

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Сентябрь
Ренат Агзамов съел свой портрет от подростка из Новосибирска
В финал шоу «Кондитер. Дети» прошла 16-летняя школьница из Новосибирска. Она вместе с другими молодыми кондитерами поборется за приз полмиллиона рублей.
6 сентября, 12:22
Февраль
В Новосибирске объявили столицу «Тотального диктанта-2024»
1 февраля, 13:15
Декабрь 2023
Новосибирская команда «Столик» из Чулыма вышла в финал шоу «Лига городов» на ТНТ
Команда «Столик» из Чулыма вышла в финал шоу «Лига городов» на ТНТ и продолжит борьбу за десять миллионов рублей.
11 декабря 2023, 05:21
Ноябрь 2023
Скалолазка из Новосибирска дошла до полуфинала экстремального шоу «Суперниндзя»
17-летняя Анастасия Зайкова из Новосибирска стала полуфиналисткой шоу «Суперниндзя» на канале «СТС».
11 ноября 2023, 07:00
Сентябрь 2023
Скалолазка из Новосибирска стала участницей шоу «Суперниндзя» на СТС
В новом сезоне шоу «Суперниндзя» на СТС участвует скалолазка из Новосибирска Анастасия Зайкова, которая попытается выиграть 5 млн рублей.
26 сентября 2023, 09:00
Блогер из Новосибирска Дарья Александрова назвала минусы шоу «Выжить в Дубае»
На проекте «Выжить в Дубае» блогер Дарья Александрова столкнулась с конфликтами, попала в команду старше себя, но все же добралась до финала.
25 сентября 2023, 04:40

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