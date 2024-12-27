Блогер Дава исполнит финальный танец в шоу «Звездные танцы»

Posted 27 декабря, 09:39
Published 27 декабря, 09:39
Modified 27 декабря, 09:41
Updated 27 декабря, 09:41
В шоу «Звездные танцы» (16+) близится финал. В нем участвуют трое новосибирцев — две профессиональные танцовщицы и блогер Дава. Наставницами проекта стали Татьяна Денисова и Ляйсан Утяшева. В финале на танцоров будут смотреть Филипп Киркоров и Егор Дружинин.
За приз участники шоу боролись несколько месяцев, пройдя многочасовые репетиции, взлеты и поражения. Осталось совсем немного, чтобы одна пара завоевала 10 млн рублей.
Как отметил блогер Дава, он понял, что танцы для него это что-то особенное. Когда-то он бросил ими заниматься и сейчас наверстывает упущенное. До финальной точки дошли всего пять пар танцоров. Все они сразятся в шоу 28 декабря.