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Posted 27 декабря, 09:39

Published 27 декабря, 09:39

Modified 27 декабря, 09:41

Updated 27 декабря, 09:41

Дава в шоу

Блогер Дава исполнит финальный танец в шоу «Звездные танцы»

27 декабря 2024, 09:39
Фото: ТНТ. Дава в шоу

Новосибирец Дава исполнит финальный танец в шоу «Звездные танцы»

Новосибирский блогер Дава станцует в известном шоу последний танец, о чем сообщает ТНТ.

В шоу «Звездные танцы» (16+) близится финал. В нем участвуют трое новосибирцев — две профессиональные танцовщицы и блогер Дава. Наставницами проекта стали Татьяна Денисова и Ляйсан Утяшева. В финале на танцоров будут смотреть Филипп Киркоров и Егор Дружинин.

За приз участники шоу боролись несколько месяцев, пройдя многочасовые репетиции, взлеты и поражения. Осталось совсем немного, чтобы одна пара завоевала 10 млн рублей.

Как отметил блогер Дава, он понял, что танцы для него это что-то особенное. Когда-то он бросил ими заниматься и сейчас наверстывает упущенное. До финальной точки дошли всего пять пар танцоров. Все они сразятся в шоу 28 декабря.

Фото: ТНТ
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Шоу#Танцы#Победа#Дава#Финал
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