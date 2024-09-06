Ренат Агзамов съел свой портрет от подростка из Новосибирска

Финальный выпуск с сибирячкой можно будет увидеть уже 7 сентября. В реалити-шоу Софья Клыпина прошла после нескольких этапов: сначала она прошла всероссийский кастинг, а потом удивила ведущего Рената Агзамова своим тортом в виде мозгов.