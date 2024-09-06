atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Сибирячка вышла в суперфинал

Ренат Агзамов съел свой портрет от подростка из Новосибирска

6 сентября 2024, 12:22
Фото: телеканал «Пятница»
Сибирячка вышла в суперфинал
В финал шоу «Кондитер. Дети» прошла 16-летняя школьница из Новосибирска. Она вместе с другими молодыми кондитерами поборется за приз полмиллиона рублей.

Финальный выпуск с сибирячкой можно будет увидеть уже 7 сентября. В реалити-шоу Софья Клыпина прошла после нескольких этапов: сначала она прошла всероссийский кастинг, а потом удивила ведущего Рената Агзамова своим тортом в виде мозгов.

В суперфинале всего будут участвовать 18 детей. Выпуск уже снят. Судя по фото, сибирячка приготовила торт в виде книги, где присутствует портрет самого Агзамова.

Кстати, новосибирские подростки уже не первый раз отличаются в шоу «Кондитер. Дети». Ранее сибиряки удивляли ведущих инопланетным тортом и десертом в виде кроссовок.

Читайте также:
Юный музыкант из Новосибирской области снова споет перед жюри шоу «Ты-Супер»В шоу «Голос. Дети» споют участники из НовосибирскаМедиум из Новосибирска рассказала, почему ее выгнали из мистического шоу
#Алина Гурицкая#Новосибирск#Торт#Финал#Ренат Агзамов
Подпишитесь
Прививка от гриппа: кому категорически запрещена вакцинация
Сегодня, 07:09
Чиновник из Новосибирска наживался на путевках для детей из бедных семей
Сегодня, 10:28
Сериал «Комбинация» выходит в онлайн-кинотеатрах — кого сыграет Кологривый
Сегодня, 06:48
Самого большого сазана поймали в Новосибирской области
Сегодня, 06:11
Голодная енотовидная собака остановила работу предприятия в Новосибирске
Сегодня, 06:07
Как выглядит сказочный двор в Новосибирске
Вчера, 06:10