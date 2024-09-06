Ренат Агзамов съел свой портрет от подростка из Новосибирска

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Финальный выпуск с сибирячкой можно будет увидеть уже 7 сентября. В реалити-шоу Софья Клыпина прошла после нескольких этапов: сначала она прошла всероссийский кастинг, а потом удивила ведущего Рената Агзамова своим тортом в виде мозгов.
В суперфинале всего будут участвовать 18 детей. Выпуск уже снят. Судя по фото, сибирячка приготовила торт в виде книги, где присутствует портрет самого Агзамова.
Кстати, новосибирские подростки уже не первый раз отличаются в шоу «Кондитер. Дети». Ранее сибиряки удивляли ведущих инопланетным тортом и десертом в виде кроссовок.