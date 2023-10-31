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Блогер сняла интересный клип

Блогер из Новосибирска сняла клип на трек «Дышит маточкой»

31 октября 2023, 01:23
Фото: Виктория Аршина/ВКонтакте
Блогер сняла интересный клип
Новосибирская блогерша Виктория Аршина представила клип на трек «Дышит маточкой», в котором она раскрыла тему шопинга после победы в шоу «Богиня шопинга».

Виктория Аршина, блогер из Новосибирска, представила свой новый музыкальный клип на песню под названием «Дышит маточкой». В этом клипе она рассказывает о шопинге.

Сама Виктория была участницей и победительницей телешоу «Богиня шопинга» на канале «Суббота». После этого опыта она решила записать песню о шопинге в стиле певицы Instasamka, так как считает, что это актуальная тема.

В съемках клипа приняли участие более двадцати человек, включая блогеров и актеров из театров. Съемки проходили около недели в разных местах Новосибирска. После премьеры клип будет доступен на всех интернет-платформах.

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