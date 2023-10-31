Блогер из Новосибирска сняла клип на трек «Дышит маточкой»

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
Виктория Аршина, блогер из Новосибирска, представила свой новый музыкальный клип на песню под названием «Дышит маточкой». В этом клипе она рассказывает о шопинге.
Сама Виктория была участницей и победительницей телешоу «Богиня шопинга» на канале «Суббота». После этого опыта она решила записать песню о шопинге в стиле певицы Instasamka, так как считает, что это актуальная тема.
В съемках клипа приняли участие более двадцати человек, включая блогеров и актеров из театров. Съемки проходили около недели в разных местах Новосибирска. После премьеры клип будет доступен на всех интернет-платформах.