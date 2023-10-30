Рэпер и блогер из Новосибирска Дава уехал из России вместе с Ольгой Бузовой

Во время своего пребывания в Китае звезды будут выполнять различные задания в парах и соревноваться друг с другом за возможность попасть в финал. Интересно отметить, что ранее Ольга Бузова и Давид Манукян поддерживали романтические отношения, однако в 2021 году они разошлись.