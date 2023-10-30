Рэпер и блогер из Новосибирска Дава уехал из России вместе с Ольгой Бузовой

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
Modified Сегодня, 01:54
Updated Сегодня, 01:54
Известный блогер из Новосибирска, Давид Манукян, решил отправиться в Китай вместе с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
Они приняли приглашение стать участниками нового реалити-шоу под названием «Сокровища императора», которое будет транслироваться на ТНТ. Ведущими программы станут Михаил Галустян и сама Ольга Бузова.
Во время своего пребывания в Китае звезды будут выполнять различные задания в парах и соревноваться друг с другом за возможность попасть в финал. Интересно отметить, что ранее Ольга Бузова и Давид Манукян поддерживали романтические отношения, однако в 2021 году они разошлись.