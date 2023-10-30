atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:52

Published Сегодня, 01:52

Modified Сегодня, 01:54

Updated Сегодня, 01:54

Рэпер станет участником шоу

Рэпер и блогер из Новосибирска Дава уехал из России вместе с Ольгой Бузовой

30 октября 2023, 01:52
Фото: DAVA/официальная группа
Рэпер станет участником шоу
Блогер из Новосибирска Дава и певица Ольга Бузова отправились вместе в Китай, чтобы принять участие в новом реалити-шоу «Сокровища императора» на канале ТНТ.

Известный блогер из Новосибирска, Давид Манукян, решил отправиться в Китай вместе с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Они приняли приглашение стать участниками нового реалити-шоу под названием «Сокровища императора», которое будет транслироваться на ТНТ. Ведущими программы станут Михаил Галустян и сама Ольга Бузова.

Во время своего пребывания в Китае звезды будут выполнять различные задания в парах и соревноваться друг с другом за возможность попасть в финал. Интересно отметить, что ранее Ольга Бузова и Давид Манукян поддерживали романтические отношения, однако в 2021 году они разошлись.

«Тяжело, когда давят»: сибирячка Дарья Александрова рассказала о «звездном» хейте
Узнать подробнее
Читайте также:
26-летний боец с позывным «Дава» из Новосибирской области погиб в зоне СВО«А где потусить?»: Киркоров спросил у Давы, куда сходить в НовосибирскеОт «Муз-ТВ» потребовали 24 миллиона рублей из-за образа новосибирского блогера Давы
#Общество#Новосибирск#Блогер#Эмилия Губарева#Дава#Реалити-шоу#Рэпер#Ольга Бузова#Давид Манукян
Подпишитесь
С четвертого моста нет съездов на Большевистскую и Красный проспект — карта развязки
Сегодня, 01:36
Что произошло в Махачкале: почему толпа устроила антисемитские протесты
Сегодня, 01:30
В НОВАТе новый главный дирижер — кого назначили музыкальным руководителем
Вчера, 14:02
Обнародована программа фестиваля в Шерегеше на открытие сезона 2023-24
Вчера, 10:22
Сплошная милота: как Новосибирск украсили на «ужасный» Хэллоуин-2023
27 октября, 05:40