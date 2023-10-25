Блогер из Новосибирска ждет своего жениха с СВО и зарабатывает на этом миллионы

Posted 25 октября, 04:51
Published 25 октября, 04:51
Modified 25 октября, 06:16
Updated 25 октября, 06:16
Когда в прошлом году в России объявили частичную мобилизацию, жизнь многих людей изменилась. Парню сибирячки Алины Тороевой пришла повестка. Она решила поделиться своими переживаниями и болезненным расставанием на страницах социальных сетей. Ее трогательные видео стали популярными, набирая тысячи просмотров. С тех пор прошло больше года, и Алина все еще ждет встречи с любимым, сохраняя надежду и веру в лучшее будущее.
Прошлой осенью, когда в стране объявили частичную мобилизацию, они оба вели свою обычную жизнь: работали, тренировались, играли в хоккей, встречались с друзьями. Как и многие, Алина и Женя думали, что их это не коснется. Однако жизнь разделилась на до и после — парню пришла повестка. Два дня пролетели быстро — сборы, покупки необходимых вещей, проводы со стороны друзей — все эти моменты прощания были очень трудными и эмоциональными.
— Женя был на ночной смене, когда ему позвонили родители и рассказали про повестку. Он сразу же позвонил мне и сказал, что приедет собрать вещи, потом к родителям и в военкомат. Я была шокирована, начала говорить о том, что наверняка можно что-то придумать, как-то решить вопрос, но он даже не стал слушать. Сказал: «А кто, если не я?». Это было его бесповоротное решение, я его приняла, — рассказала НГС Алина.
Алина начала делиться своими переживаниями в соцсетях, и эта тема нашла отклик у многих. Множество женщин также переживали похожие чувства и эмоции, и слова поддержки были нужны каждому.
Во время отпуска Женя сделал Алине предложение руки и сердца — прямо в день ее рождения. Она ответила ему «да». Она говорит, что уже давно перестала плакать: они часто созваниваются и строят планы на будущее.
До сих пор блогеру помогает справляться с такими сильными эмоциями ее работа. У нее своя студия бровей, где она является наставником в сфере красоты и проводит обучения. К 23 годам Алина заработала свой первый миллион рублей. Она признается, что очень хочет, чтобы жених ею гордился. Разлуку с любимым она решила использовать как возможность достичь успехов в своей профессии и уделить время самой себе.