Блогер из Новосибирска ждет своего жениха с СВО и зарабатывает на этом миллионы

Прошлой осенью, когда в стране объявили частичную мобилизацию, они оба вели свою обычную жизнь: работали, тренировались, играли в хоккей, встречались с друзьями. Как и многие, Алина и Женя думали, что их это не коснется. Однако жизнь разделилась на до и после — парню пришла повестка. Два дня пролетели быстро — сборы, покупки необходимых вещей, проводы со стороны друзей — все эти моменты прощания были очень трудными и эмоциональными.