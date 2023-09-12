«Это твой статус»: блогеры из Новосибирска высказались о популярности iPhone

Несмотря на критику со стороны россиян, iPhone по-прежнему остается популярным как в России, так и во всем мире. Владельцами этого гаджета являются не только богатые люди, но и те, у кого финансовое положение далеко от благополучного. На рынке смартфонов сегодня представлено множество функциональных устройств по разной цене, однако почему многие все равно выбирают iPhone?