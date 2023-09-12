«Это твой статус»: блогеры из Новосибирска высказались о популярности iPhone

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Новый iPhone 15 будет иметь порт USB-C, обновленные камеры и процессор. Кроме того, на презентации Apple также покажут часы Watch Series 9 и, возможно, новые AirPods. Это событие стало не только рекламной презентацией, но и настоящим технологическим развлечением. Последняя презентация Apple, посвященная iPhone, в сентябре 2022 года была просмотрена 31 миллионами людей только на YouTube.
Этот раз не ожидается революционных изменений. Ожидается, что iPhone 15 получит обновления в производительности и дизайне. Возможно, появится новый чип Apple A17 Bionic. Может быть добавлена функция Dynamic Island, а модели Pro могут получить титановый корпус или рамку, как у часов Apple Watch Ultra.
Презентация iPhone 15 состоится 12 сентября в 20:00 по московскому времени. Она будет транслироваться в прямом эфире из Apple Park в Купертино, Калифорния. Apple назвала эту презентацию «Жажда чудес».
Несмотря на критику со стороны россиян, iPhone по-прежнему остается популярным как в России, так и во всем мире. Владельцами этого гаджета являются не только богатые люди, но и те, у кого финансовое положение далеко от благополучного. На рынке смартфонов сегодня представлено множество функциональных устройств по разной цене, однако почему многие все равно выбирают iPhone?
Первое, что делает iPhone востребованным, это его качество. Этот смартфон не обезличенный — он имеет свой стиль и индивидуальность. Люди всегда стремились подчеркнуть свой статус, а iPhone лучше всего подходит для этих целей. Он сочетает в себе понты, удобство и технологичность, что делает его привлекательным для пользователей. Неудивительно, что многие новые фишки iPhone быстро копируют другие производители.
Конечно, iPhone имеет свои недостатки, такие как принуждение пользователей к покупке дорогих аксессуаров и закрытая файловая система, которая не всегда удобна. Однако, его популярность достигается благодаря высокому качеству, надежности и технологичности. В конечном счете, многие готовы заплатить за престижность этого продукта, даже если они критикуют компанию Apple. Таковы требования современного человека.
Атас.инфо пообщался с известными новосибирскими блогерами. Почему знаменитости не пользуются смартфонами другой фирмы и в чем Айфон помогает современному блогеру? Разбираемся вместе с Ольгой Платоновой, Анной Калининой и Максимом Востриковым.
Известная блогер Оля Платонова называет себя сибирской Круэллой и самой эпатажной девушкой Новосибирска. В прошлом, она была налоговым инспектором. Популярность к сибирячке пришла в 2020 году, после «Битвы блогеров».
— У меня 14 последний Айфон, и я хочу новый 15 с максимальной памятью. Блогер обязан иметь очень качественную камеру, для удобства съемки телефоном. Ни один другой гаджет не имеет таких настроек и качества картинки фото/видео. Например, я сразу вижу, что видео или фото сделано не на айфон и выглядит это ужасно: нет фокуса, резкости, замыленная картинка. Айфон — это твой статус. По телефону можно сделать определенные выводы о человеке (конечно же это не говорит о порядочности, профессионализме и других качеств), но если мы говорим о блогерстве, то безусловно — это айфон! Для мужчин статус — это мозги и благородные качества, а айфон — это как машина, квартира и портмоне.
Блогер из Новосибирска Анна Калинина, известная под псевдонимом Kallina4ka, также рассказала, что пользуется техникой Apple. Ранее слова сибирячки завирусились в СМИ, после критики неопрятных мужчин из Новосибирска: девушка призвала девушек ехать в Дагестан, где мужской пол славится своим опрятным внешним видом и культурой.
— У меня iPhone 14 Pro и всю жизнь я пользуюсь айфонами. За новой моделью я не стремлюсь — этот совсем новый и менять его пока не хочу. Я думаю, что блогеру 100% нужен айфон, потому что такие возможности как Apple не дает ни один девайс. Однако, если у человека есть айфон, в наше время это уже ничего не значит. Этот гаджет может приобрести каждый. Да и вообще, у людей есть свое мнение, человеку может просто не нравится Apple, а это дело каждого.
Максим Востриков, профессиональный фотограф из Новосибирска. Несколько лет он публиковал на своем канале в YouTubе видео о фотографии и ретуши. Блогер давал полезную информацию о работе фотографа и раскрывал тайны съемок.
— У меня iPhone 13 Pro Max. Покупать новый не буду, так как вполне хватает того, что есть. Камера, если и станет лучше, то не на много. А для меня именно камера и качество съемки — ключевой фактор выбора смартфона. Блогеру важно иметь инструмент для работы. Айфон просто один из лучших вариантов. Не исключено, что и среди Android-смартфонов есть достойные представители. Но Apple — это экосистема и выбрав её, очень удобно вести работу не только на смартфоне, но и на компьютере. Всё синхронизируется и быстро работает без багов. Грамотный маркетинг в совокупности с передовыми технологиями способны покорить мир. Apple так и сделали. Они создали желаемый продукт, который люди готовы покупать даже в кредит.
iPhone — это мобильное устройство, которое люди готовы приобретать независимо от обстоятельств. Когда речь идет о iPhone, технические характеристики становятся менее важными. Независимо от своего финансового положения, пользователи готовы заплатить даже только за то, чтобы просто иметь этот известный гаджет.
Одной из основных причин его популярности является известность бренда. iPhone ассоциируется с успехом. Почти каждый успешный человек обладает этим устройством. Клиенты компании настолько преданы бренду, что сами становятся источниками рекламы, активно рекомендуя iPhone своим друзьям, родственникам и знакомым. Люди готовы купить iPhone, несмотря на наличие более доступных устройств.
Компания Apple следует своей стратегии. В то время, когда другие компании выпускают несколько устройств разной ценовой категории за год, Apple выпускает только один дорогой смартфон ежегодно. Перед каждым релизом проводится громкая премьера, на которую компания тратит значительные суммы денег, времени и усилий для разработки новых моделей. В результате, каждый год появляется высококачественный смартфон, который успешно занимает лидирующие позиции на рынке.