Скандал разгорелся в новосибирском массажном салоне «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы». Администратор салона якобы обнаружила камеру в виде зарядного устройства и сразу же дала огласку этой истории: клиентки этого салона – известные блогеры, которые пришли в ужас от этой новости.
Камера была установлена в раздевалке, где переодевались девушки перед процедурой, снимая всю одежду. Салон клиентки рекламировали у себя в соцсетях – по бартеру. Они делились с подписчиками геолокацией и рекомендовали это заведение. Однако после того, как они узнали о камерах, сибирячки тут же заявили в суд.
Однако владелец салона уверен, что его обманула администратор, которая и сообщила всем про камеру. По версии мужчины, сотрудница его шантажировала вместе со своим возлюбленным. Владелец салона считает, что именно девушка установила камеру, так как в помещение ранее заходили какие-то мужчины на недолгое время, пишет издание «Прецедент».
В свою очередь, директор намерен подать в суд на уже бывшего администратора и ее молодого человека, так как они шантажировали его. Владелец хочет опровержения информации и компенсации по 1 млн рублей за моральный ущерб. Блогеры же намерены отсудить по 100 тысяч за моральный ущерб.
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