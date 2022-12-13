Камера была установлена в раздевалке, где переодевались девушки перед процедурой, снимая всю одежду. Салон клиентки рекламировали у себя в соцсетях – по бартеру. Они делились с подписчиками геолокацией и рекомендовали это заведение. Однако после того, как они узнали о камерах, сибирячки тут же заявили в суд.