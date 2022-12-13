atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирские блогеры обвинили массажный салон в скрытой съемке в раздевалке

Сегодня, 07:03
Фото: 1MI
Неизвестно, сколько камера следила за девушками

Блогеры из Новосибирска подали в суд на массажный салон за скрытую съемку

Владельца популярного массажного салона в Новосибирске обвинили в использовании камер видеонаблюдения в женской раздевалке. О незаконной съемке узнали блогеры. Рассказываем подробности шокирующей истории.

Скандал разгорелся в новосибирском массажном салоне «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы». Администратор салона якобы обнаружила камеру в виде зарядного устройства и сразу же дала огласку этой истории: клиентки этого салона – известные блогеры, которые пришли в ужас от этой новости.

Камера была установлена в раздевалке, где переодевались девушки перед процедурой, снимая всю одежду. Салон клиентки рекламировали у себя в соцсетях – по бартеру. Они делились с подписчиками геолокацией и рекомендовали это заведение. Однако после того, как они узнали о камерах, сибирячки тут же заявили в суд.

Однако владелец салона уверен, что его обманула администратор, которая и сообщила всем про камеру. По версии мужчины, сотрудница его шантажировала вместе со своим возлюбленным. Владелец салона считает, что именно девушка установила камеру, так как в помещение ранее заходили какие-то мужчины на недолгое время, пишет издание «Прецедент».

В свою очередь, директор намерен подать в суд на уже бывшего администратора и ее молодого человека, так как они шантажировали его. Владелец хочет опровержения информации и компенсации по 1 млн рублей за моральный ущерб. Блогеры же намерены отсудить по 100 тысяч за моральный ущерб.

Михалков, Варламов, Лебедев: за что высмеивали Новосибирск известные блогеры
Узнать подробнее

Читайте также о том, как знаменитые блогеры часто критикуют Новосибирск, называя его «жопой» и «городом-сугробом». Разобрали самые интересные личности. 

#Эмилия Губарева#Общество#Суд#Новосибирск
Подпишитесь
"Экология-Новосибирск" получила внешнего управляющего из Москвы
Сегодня, 05:38
Руководитель похоронной выставки из Новосибирска ответил Никите Михалкову
Вчера, 13:09
Минус один: в Новосибирске сократили число возможных участников "мусорной концессии"
Вчера, 11:14
«Вытащили меня из ада»: Елизавета Андрющенко рассказал о шоу «Новые пацанки»
Вчера, 12:29
"РАТМ-Холдинг" инициировал досрочную отставку директора стадиона "Спартак"
Сегодня, 06:48
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10