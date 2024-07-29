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2024
Нелегальные iPhone пытался привезти из Казахстана перекупщик из Новосибирска
Внушительную партию иностранных гаджетов хотел ввести новосибирец, подробности дала ФСБ.
29 июля, 11:56
iPhone 15 рекордно подешевел в России — за сколько его могут купить новосибирцы
17 мая, 06:20
2023
Новосибирцы выбирают самую дорогостоящую модель среди новых iPhone 15
Жители Новосибирска тратят в среднем 128 тысяч рублей на новые iPhone 15, преимущественно выбирая модели iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.
25 октября 2023, 01:46
Стоимость нового iPhone 15 стала известна в Новосибирске
14 сентября 2023, 03:22
«Это твой статус»: блогеры из Новосибирска высказались о популярности iPhone
12 сентября 2023, 11:01
В Новосибирске чиновники мэрии избавятся от iPhone по указу президента
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил, запретили ли чиновникам мэрии пользоваться iPhone. Об этом его спросили журналисты на встрече 3 августа.
3 августа 2023, 08:21
Новосибирец приобрел заблокированный американцами iPhone за 50 тысяч рублей
Новосибирец приобрел через магазин DNS айфон за 50 тысяч рублей. Однако гаджет оказался неисправным.
24 июля 2023, 07:49
Россияне останутся без iPhone из-за новых санкций США
Устройства Apple могут пропасть из магазинов в России из-за новых санкций США. Ритейлеры отказываются поставлять их по параллельному импорту.
4 марта 2023, 11:34
Новосибирцы атаковали скандальный автомат: все хотят айфон
22 февраля 2023, 16:15
Сибирячка купила новый айфон... с сим-картой прежнего клиента
23 января 2023, 09:24

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