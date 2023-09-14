Стоимость нового iPhone 15 стала известна в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
После масштабной презентации, в России уже начался предзаказ на новые модели смартфонов iPhone 15. Ретейлеры объявили цены на эти устройства и уже принимают заказы. В продаже будут доступны четыре версии iPhone 15: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Они предлагаются в разных цветах и с разным объемом памяти.
В магазинах МТС стоимость iPhone 15 будет начинаться от 124 990 рублей, а самая дорогая модель, iPhone 15 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ, будет стоить 249 990 рублей.
В магазинах «М.Видео-Эльдорадо» цены на iPhone 15 будут начинаться от 129 999 рублей. На сайте stores-apple, который предлагает купить айфоны новосибирцам, можно найти следующие цены:
Напомним, ранее мы спросили блогеров Новосибирска о новом Айфоне.