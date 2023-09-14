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Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Айфон будет стоить больше 100 тысяч рублей

Стоимость нового iPhone 15 стала известна в Новосибирске

14 сентября 2023, 03:22
Фото: 1MI
Айфон будет стоить больше 100 тысяч рублей

Ритейлеры раскрыли стоимость нового iPhone 15 для новосибирцев

Российские ретейлеры объявили цены на новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pr: они варьируются от 124 990 до 249 990 рублей.

После масштабной презентации, в России уже начался предзаказ на новые модели смартфонов iPhone 15. Ретейлеры объявили цены на эти устройства и уже принимают заказы. В продаже будут доступны четыре версии iPhone 15: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Они предлагаются в разных цветах и с разным объемом памяти.

В магазинах МТС стоимость iPhone 15 будет начинаться от 124 990 рублей, а самая дорогая модель, iPhone 15 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ, будет стоить 249 990 рублей.

В магазинах «М.Видео-Эльдорадо» цены на iPhone 15 будут начинаться от 129 999 рублей. На сайте stores-apple, который предлагает купить айфоны новосибирцам, можно найти следующие цены:

Напомним, ранее мы спросили блогеров Новосибирска о новом Айфоне.

«Это твой статус»: блогеры из Новосибирска высказались о популярности iPhone
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#Технологии#Новосибирск#Цены#Телефон#Эмилия Губарева#Айфон#IPhone 15
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