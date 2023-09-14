Стоимость нового iPhone 15 стала известна в Новосибирске

После масштабной презентации, в России уже начался предзаказ на новые модели смартфонов iPhone 15. Ретейлеры объявили цены на эти устройства и уже принимают заказы. В продаже будут доступны четыре версии iPhone 15: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Они предлагаются в разных цветах и с разным объемом памяти.