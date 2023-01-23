Сибирячка купила новый айфон…. с сим-картой прежнего клиента
Сегодня, 09:24
Фото: 1MI
История покупки сибирячкой телефона в сети "ДЕС" не оставила читателей равнодушными
Новый айфон со старой сим-картой купила жительница Новосибирска в сети «ДНС"
Женщине приобрела новый телефон в ДНС, но дома обнаружила, что в новом телефоне кто-то забыл свою сим-карту. Покупательница связалась с владелицей симки и выяснила, что «новый» телефон прежние владельцы не сдавали по каким-то причинам в магазин, а продали. Прямо с симкой.
В такой ситуации оказалась жительница Новосибирска Алиса, которая рассказала изданию «НГС», как она, будучи в городе Белово Кемеровской области, приобрела в местной сети «ДНС» новый iPhone.
Она рассказала, что при покупке все было честь по чести: при ней вскрыли упаковку, к документам и чекам тоже претензий нет — первозданный телефон с соответствующими доками. Начала было пользоваться айфоном, как сразу же, в слоте для карт нашла чью-то симку.
Покупательница не поленилась, разыскала владелицу сим-карты и побеседовала с ней. Прежняя владелица телефона подтвердила, что телефон был продан.
«Одно дело, когда продают «как новый» и предупреждают, что он был восстановлен или б/у, а тут просто дезинформировали, это же мошенничество», — цитирует издание «НГС» возмущенную покупательницу.
После покупки Алиса рассказала об инциденте на портале «Фламп» и подчеркнула, что покупка была сделана в сети магазинов «ДНС». Оставила она также претензию в адрес компании, но не в Кемеровской области, а в Новосибирске, справедливо рассудив, что нет разницы из какого города отправлять комментарий — сеть же единая. На жалобу поступил вежливый ответ от «ДНС», в котором, в частности, сообщается, что случай носит странный характер и что фирма обязательно разберется в этой истории.
Других подробностей Алиса не сообщила, сославшись на то, что прежде нужно дождаться ответа из магазина.
Публикация вызвала живой интерес среди читателей «НГС», которые сейчас активно обсуждают эту историю.
Читатель под ником DjonSilver предположил: «Видимо, в ДНС совсем з/п маленькие стали, раз сотрудники мутить начинают».
Ник Прометей считает, что мы наблюдаем «параллельный импорт в деле», ник «Хожда Насреддин» недоумевает по поводу того, как прежняя владелица продала айфон вместе с симкой, читатель под ником «Матчасть» не без оснований утверждает: «Параллельный импорт, конечно, заработал, но он не способен полностью компенсировать потери от санкций и самосанкций».
Своим опытом сотрудничества с "ДНС" делится Ксения:
« ДНС делают вид, что у них в первый раз? Не в первый. Пять лет назад в ДНС я покупала телефон для мамы. Продали как новый. В итоге мама нашла в телефоне старую симку.Отнесла в ДНС, а они сделали вид, что не понимают, что это я поставила симку и про нее забыла. Телефон не приняли. Телефон был подарком маме на день рождения. С тех пор магазина ДНС для меня не существует».
Ее поддержала Татьяна, у которой есть своя история общения с ДНС:
«В ДНС время от времени подсовывают...б/у технику без отметок при покупке через сайт. Причем когда год назад был «бум» покупки техники, консультанты, которые мне пытались отдать такой вот товар мелких царапках, убеждали, что все по закону, все в порядке, и даже сказали, что такое осознанно и часто практикуют те, кто упаковывает заказ.
Нет, ребята, не все в порядке… и не по закону».
Ранее сообщалось, что женщина из Новосибирска пожаловалась, что в некоторых магазинах продают сковородки из недружественной Украины.