Сибирячка купила новый айфон…. с сим-картой прежнего клиента

« ДНС делают вид, что у них в первый раз? Не в первый. Пять лет назад в ДНС я покупала телефон для мамы. Продали как новый. В итоге мама нашла в телефоне старую симку.Отнесла в ДНС, а они сделали вид, что не понимают, что это я поставила симку и про нее забыла. Телефон не приняли. Телефон был подарком маме на день рождения. С тех пор магазина ДНС для меня не существует».