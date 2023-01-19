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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

В Новосибирске покупательница возмутилась продажей в «Ленте» сковородок с Украины

Сегодня, 06:58
Фото: МК в Новосибирске
Производитель Украина обозначена на ценнике
Женщина из Новосибирска пожаловалась, что в некоторых магазинах продают сковородки из недружественной Украины.

Покупательница заметила, что на полках в магазине продаются сковородки, производитель которых – Украина. Женщина прочитала это на ценниках в магазине «Лента». Кроме того, таких сковородок там было много.

По словам клиентки, против страны давно были введены экономические санкции. Однако она задается вопросом, как на прилавках магазинов появляются товары из соседней страны, пишет МК в Новосибирске.

«Не пойму, зачем это делать, если в России достаточно своих производителей, в том числе и сковородок», - посетовала сибирячка.
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Напомним, ранее доброволец из Новосибирска ответил на анонимные жалобы своих земляков, которые были возмущены плохими условиями пребывания в зоне СВО.

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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