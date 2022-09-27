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Владимир Соловьев предложил отправить на Украину военкома из Новосибирска

Сегодня, 07:01
Фото: кадр с программы «Воскресный вечер»/Россия-1
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире «России-1» раскритиковал военкома из Новосибирска. За ошибки при частичной мобилизации он предложил их жестко наказывать.
«В Новосибирске нашелся один такой умник. Вот взять этого военкома за ухо и отправить на Донбасс. А можно их расстреливать за ошибки», - сказал Соловьев во эфире программы «Воскресный вечер» 25 сентября.

Журналист и ведущий не уточнил военкомат, работу которого раскритиковал. При этом ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что призывы по частичной мобилизации проходят в регионе «четко, без серьезных нарушений».

Напомним, также глава нашего региона призвал не допускать ошибки во время призыва. Ещё поручил давать отсрочку ценным специалистам.  

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#Алина Шефер#Общество#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Новосибирская область#Частичная мобилизация
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