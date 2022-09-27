Владимир Соловьев предложил отправить на Украину военкома из Новосибирска

«В Новосибирске нашелся один такой умник. Вот взять этого военкома за ухо и отправить на Донбасс. А можно их расстреливать за ошибки», - сказал Соловьев во эфире программы «Воскресный вечер» 25 сентября.
Журналист и ведущий не уточнил военкомат, работу которого раскритиковал. При этом ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что призывы по частичной мобилизации проходят в регионе «четко, без серьезных нарушений».
Напомним, также глава нашего региона призвал не допускать ошибки во время призыва. Ещё поручил давать отсрочку ценным специалистам.