Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на региональную ветку сайта отзывов «Фламп», сибиряк в начале июля приобрел в магазине DNS iPhone 11 64GB Black Cellular за 50 тысяч рублей. Однако уже дома сим-карта отказалась активироваться и работать в купленном гаджете. При этом мобильный оператор мужчины заявил, что сим-карта исправна.
Покупатель обратился в магазин, но консультанты не смогли ему помочь. Тогда сибиряк был вынужден связаться с компанией Apple, представители которой заявили россиянину, что устройство заблокировано оператором, находящимся на территории США. Для разблокировки необходимо связаться с ним и попросить разрешение использовать гаджет для работы.
В DNS уже заявили, что вопрос был решен в пользу клиента. Причиной курьезной ситуации стало приобретение гаджета по параллельному импорту.