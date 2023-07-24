Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на региональную ветку сайта отзывов «Фламп», сибиряк в начале июля приобрел в магазине DNS iPhone 11 64GB Black Cellular за 50 тысяч рублей. Однако уже дома сим-карта отказалась активироваться и работать в купленном гаджете. При этом мобильный оператор мужчины заявил, что сим-карта исправна.