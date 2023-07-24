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Новосибирец приобрел заблокированный американцами iPhone за 50 тысяч рублей

24 июля 2023, 07:49
Фото: pxhere.com
Сибиряк приобрел неисправный гаджет
Новосибирец приобрел через магазин DNS айфон за 50 тысяч рублей. Однако гаджет оказался неисправным.

Как сообщает «НГС Новосибирск» со ссылкой на региональную ветку сайта отзывов «Фламп», сибиряк в начале июля приобрел в магазине DNS iPhone 11 64GB Black Cellular за 50 тысяч рублей. Однако уже дома сим-карта отказалась активироваться и работать в купленном гаджете. При этом мобильный оператор мужчины заявил, что сим-карта исправна.

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Покупатель обратился в магазин, но консультанты не смогли ему помочь. Тогда сибиряк был вынужден связаться с компанией Apple, представители которой заявили россиянину, что устройство заблокировано оператором, находящимся на территории США. Для разблокировки необходимо связаться с ним и попросить разрешение использовать гаджет для работы.

В DNS уже заявили, что вопрос был решен в пользу клиента. Причиной курьезной ситуации стало приобретение гаджета по параллельному импорту.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Телефон#Айфон#Санкции
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