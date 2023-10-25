Новосибирцы выбирают самую дорогостоящую модель среди новых iPhone 15

По данным аналитиков популярного сервиса бесплатных объявлений, жители Новосибирска в среднем тратят по 128 тысяч рублей на новые модели iPhone 15. Эти телефоны появились в России месяц назад и стоят на 37% дороже, чем предыдущая версия этого популярного гаджета.