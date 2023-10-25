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Posted 25 октября, 01:46

Published 25 октября, 01:46

Modified 25 октября, 01:48

Updated 25 октября, 01:48

Телефон стоит больше 100 тысяч

Новосибирцы выбирают самую дорогостоящую модель среди новых iPhone 15

25 октября 2023, 01:46
Фото: 1MI
Телефон стоит больше 100 тысяч
Жители Новосибирска тратят в среднем 128 тысяч рублей на новые iPhone 15, преимущественно выбирая модели iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro.

По данным аналитиков популярного сервиса бесплатных объявлений, жители Новосибирска в среднем тратят по 128 тысяч рублей на новые модели iPhone 15. Эти телефоны появились в России месяц назад и стоят на 37% дороже, чем предыдущая версия этого популярного гаджета.

Согласно данным из сервиса, наиболее популярной моделью среди новосибирцев является iPhone 15 Pro Max, который приобретает 53% покупателей. Стоимость данного телефона с одним терабайтом памяти составляет около 219 тысяч рублей. На втором месте по продажам находится iPhone 15 Pro, который выбирают 40% покупателей.

Наименее популярными моделями оказались классический iPhone 15 и iPhone 15 Plus, которые покупают реже всего через бесплатный сайт объявлений.

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