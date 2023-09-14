Мошенник дважды обманул жительницу Новосибирска: она повелась на дешевый Айфон

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Молодой человек из Саратова получил приговор от Татарского районного суда Новосибирской области. Его обвинили в мошенничестве и краже. В 2019 году он использовал фейковый аккаунт в социальной сети и предложил женщине купить телефон Айфон 7 за 14 тыс. рублей. После того, как женщина перевела ему деньги, он не отправил ей телефон.
Затем он снова обманул женщину, сказав, что вернет ей деньги. Для этого ему нужны были данные ее банковской карты и коды подтверждения. Он украл у нее более 130 тыс. рублей. На суде он признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет условного лишения свободы и испытательного срока в два года. Гражданский иск по делу был полностью удовлетворен. Однако приговор пока еще не является окончательным.