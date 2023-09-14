Мошенник дважды обманул жительницу Новосибирска: она повелась на дешевый Айфон

Молодой человек из Саратова получил приговор от Татарского районного суда Новосибирской области. Его обвинили в мошенничестве и краже. В 2019 году он использовал фейковый аккаунт в социальной сети и предложил женщине купить телефон Айфон 7 за 14 тыс. рублей. После того, как женщина перевела ему деньги, он не отправил ей телефон.