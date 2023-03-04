atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Россияне останутся без iPhone из-за новых санкций США

4 марта 2023, 11:34
Фото: 1MI
Устройства Apple могут пропасть из магазинов в России
Устройства Apple могут пропасть из магазинов в России из-за новых санкций США. Ритейлеры отказываются поставлять их по параллельному импорту.

Как пишут «Новые известия», некоторые оставшиеся на прилавках модели iPhone могут серьезно подорожать. А ведь и так в стране с конца февраля действуют ограничения на ввоз в страну устройств дороже $300.

Рестрикции коснутся также смартфонов, произведенных в других странах по американским технологиям. Однако в Минпромторге РФ думают, что это будут временные трудности.

Тем временем поставщики с Ближнего Востока начали отказывать в поставках. Они не хотят закупать iPhone вести в Россию, боясь больше потерять, чем заработать.

#Алина Шефер#Айфон#Санкции#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Авангард — Сибирь» плей-офф КХЛ 4 марта 2023: во сколько смотреть прямую трансляцию
Вчера, 08:57
"Это прямая диверсия": в Новосибирске прошел пикет против мусорных полигонов
Сегодня, 06:36
Новосибирск завалили цветами к 8 марта: доставлено почти 200 тонн
Вчера, 14:46
Крупнейший театр Сибири НОВАТ рухнул из-за ошибки новосибирских кондитеров
Вчера, 03:39
Бешеная енотовидная собака покусала человека под Новосибирском – введен карантин
Вчера, 08:19
"G-Drive Арена" против стадиона "Сибирь": где сыграет матчи плей-офф ХК "Сибирь"
1 марта 02:49