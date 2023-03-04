Россияне останутся без iPhone из-за новых санкций США

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Как пишут «Новые известия», некоторые оставшиеся на прилавках модели iPhone могут серьезно подорожать. А ведь и так в стране с конца февраля действуют ограничения на ввоз в страну устройств дороже $300.
Рестрикции коснутся также смартфонов, произведенных в других странах по американским технологиям. Однако в Минпромторге РФ думают, что это будут временные трудности.
Тем временем поставщики с Ближнего Востока начали отказывать в поставках. Они не хотят закупать iPhone вести в Россию, боясь больше потерять, чем заработать.