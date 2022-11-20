Блогер из Новосибирска расплакался после визита в Красноярск

Баранов сравнил бюджет Красноярска и Новосибирска. Так, по словам блогера, бюджет Новосибирска в 2022 году превысил 60 млрд рублей, а бюджет Красноярска – 40. При этом в Красноярске «есть тротуар и отсутствует пыль». Также новосибирец подчеркнул, что ему «хочется плакать».