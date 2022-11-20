Блогер из Новосибирска расплакался после визита в Красноярск

Василий Баранов ведет блог о жизни в Новосибирске. Он выкладывает видео с маршрутами по интересным местам мегаполиса, а также не стесняется показывать минусы столицы Сибири.
У блогера почти 19 тысяч подписчиков в социальной сети. Он часто путешествует по соседним городам, вот и последний визит в Красноярск не стал исключением.
Баранов сравнил бюджет Красноярска и Новосибирска. Так, по словам блогера, бюджет Новосибирска в 2022 году превысил 60 млрд рублей, а бюджет Красноярска – 40. При этом в Красноярске «есть тротуар и отсутствует пыль». Также новосибирец подчеркнул, что ему «хочется плакать».
Кроме денежных плюсов он также отметил наличие фонарей в Красноярске, вот только из минусов блогера огорчило отсутствие хорошего жилья в центре города (там были квартиры с «бабулиным ремонтом» или же дорогие отели).
Напомним, что Артемий Лебедев часто критикует Новосибирск и сравнивает его с Красноярском. В последний раз он назвал столицу Сибири «недоразумением» и «провинцией».