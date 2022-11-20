atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Блогер из Новосибирска расплакался после визита в Красноярск

Сегодня, 08:53
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Красноярск блогеру понравился больше, чем Новосибирск
Новосибирский блогер Василий Баранов побывал в Красноярске, а после визита он поделился результатами поездки в своем блоге.

Василий Баранов ведет блог о жизни в Новосибирске. Он выкладывает видео с маршрутами по интересным местам мегаполиса, а также не стесняется показывать минусы столицы Сибири.

У блогера почти 19 тысяч подписчиков в социальной сети. Он часто путешествует по соседним городам, вот и последний визит в Красноярск не стал исключением.

Баранов сравнил бюджет Красноярска и Новосибирска. Так, по словам блогера, бюджет Новосибирска в 2022 году превысил 60 млрд рублей, а бюджет Красноярска – 40. При этом в Красноярске «есть тротуар и отсутствует пыль». Также новосибирец подчеркнул, что ему «хочется плакать».

Кроме денежных плюсов он также отметил наличие фонарей в Красноярске, вот только из минусов блогера огорчило отсутствие хорошего жилья в центре города (там были квартиры с «бабулиным ремонтом» или же дорогие отели).

 

Дизайнер Лебедев случайно похоронил бывшего мэра Новосибирска Городецкого
Узнать подробнее

Напомним, что Артемий Лебедев часто критикует Новосибирск и сравнивает его с Красноярском. В последний раз он назвал столицу Сибири «недоразумением» и «провинцией».

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Топ-6 аккаунтов политиков Новосибирска – у кого больше подписчиков "ВКонтакте"
18 ноября, 16:27
Неподтверждённая свадьба может стоить Георгию Андрееву депутатского кресла
18 ноября, 23:03
Новосибирцы не поддержали установку бронзового лица на Красном проспекте
Вчера, 20:12
После слов Бастрыкина об уголовном деле в Новосибирске восстановят военный мемориал
Вчера, 15:42
Агент СБУ совершил покушение на главу подшефного Новосибирской области района ЛНР
Вчера, 18:09
Вывоз мусора подешевеет в Новосибирской области 1.12.2022 после проверки прокуратуры
Вчера, 12:44