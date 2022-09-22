«Красноярск — мой один из любимейших городов России. Всем горячо рекомендую туда съездить, в отличие от Новосибирска, в котором делать абсолютно нечего, если у вас там нет какой-нибудь деловой встречи или личных отношений. В Красноярске есть, что поделать, что посмотреть, и есть, куда сходить», — заявил Артемий Лебедев.
Дизайнер считает, что хорошие рестораны могут только улучшить облик города. При этом в Красноярске мало хороших гостиниц, а «Новосибирск мы вообще не берём. Там просто ничего нет», объяснил блогер.
Артемий обратил внимание на хороший остров в Красноярске, тогда как в Новосибирске можно прогуляться лишь по набережной и из достопримечательностей там только «кусок какого-то моста».
Напомним, что Артемий Лебедев не впервые критикует Новосибирск и сравнивает его с Красноярском. В последний раз он назвал столицу Сибири «недоразумением» и «провинцией».