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Дизайнер Артемий Лебедев вновь раскритиковал Новосибирск и оценил Красноярск

Сегодня, 01:55
Фото: Кадр с Ютуб-канала Артемия Лебедева
Блогер и известный дизайнер Артемий Лебедев снова сравнил Новосибирск с Красноярском и опять в этой битве проиграла столица Сибири. Ролик об этом вышел на его Ютуб-канале 21 сентября.
«Красноярск — мой один из любимейших городов России. Всем горячо рекомендую туда съездить, в отличие от Новосибирска, в котором делать абсолютно нечего, если у вас там нет какой-нибудь деловой встречи или личных отношений. В Красноярске есть, что поделать, что посмотреть, и есть, куда сходить», — заявил Артемий Лебедев.

Дизайнер считает, что хорошие рестораны могут только улучшить облик города. При этом в Красноярске мало хороших гостиниц, а «Новосибирск мы вообще не берём. Там просто ничего нет», объяснил блогер.

Артемий обратил внимание на хороший остров в Красноярске, тогда как в Новосибирске можно прогуляться лишь по набережной и из достопримечательностей там только «кусок какого-то моста».

Напомним, что Артемий Лебедев не впервые критикует Новосибирск и сравнивает его с Красноярском. В последний раз он назвал столицу Сибири «недоразумением» и «провинцией».   

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Культура#Новосибирск#2022
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