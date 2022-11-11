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Дизайнер Лебедев случайно похоронил бывшего мэра Новосибирска Городецкого

Сегодня, 01:13
Фото: YouTube-канал Артемия Лебедева, скриншот
Блогер случайно вставил фото экс-мэра
Дизайнер Артемий Лебедев ошибочно похоронил новосибирского экс-мэра Владимира Городецкого, видеоролик блогер опубликовал в своем YouTube-канале.

Задумка видео Артемия Лебедева была направлена на бывшего директора оружейного завода – Владимира Городецкого и его сына Дениса, сбежавшего за границу. Дело в том, что Владимир Городецкий является тезкой бывшему мэру, у мужчин только разные отчества.

Вместо фотографии умершего в 2014 году руководителя завода, на экране появилось изображение экс-мэра Новосибирска. По всей видимости, Лебедев их перепутал.

Сейчас блогер уже заменил изображение и поставил вместо фото – квадрат. Но скриншот уже успел разлететься по социальным сетям.

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Напомним, что Артемий Лебедев часто критикует Новосибирск и сравнивает его с Красноярском. В последний раз он назвал столицу Сибири «недоразумением» и «провинцией».

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мэр
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