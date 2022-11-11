Задумка видео Артемия Лебедева была направлена на бывшего директора оружейного завода – Владимира Городецкого и его сына Дениса, сбежавшего за границу. Дело в том, что Владимир Городецкий является тезкой бывшему мэру, у мужчин только разные отчества.