«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Как сообщает Новая Сибирь, мать мобилизованного из Новосибирска написала письмо Дмитрию Пучкову с просьбой осветить проблему возможных «новых волн» частичной мобилизации в России. Сибирячка является членом инициативной группы женщин, считающих, что российские власти должны установить предельные сроки службы для военнослужащих, не являющихся контрактниками. Соответствующие письма были направлены многим общественным деятелям — в том числе, военному эксперту Владиславу Шурыгину.
Однако Дмитрий Пучков, по словам женщины, не стал конструктивно общаться и посчитал, что она якобы «нагнетает истерику».
«Вы — либо дура, либо ничего не соображающая проплаченная тварь», — заявил блогер и заблокировал ее.
После распространения ответа в соцсетях разразился скандал, несмотря на попытки Пучкова извиниться. Сейчас жалоба инициативной группы находится на рассмотрении в Роскомнадзоре.
Дмитрий «Гоблин» Пучков начинал свою карьеру как переводчик (в том числе, «смешными» версиями популярных фильмов), затем стал вести YouTube-канал и писать книги на исторические и политические темы. После начала СВО попал в санкционные списки Запада.