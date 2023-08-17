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Известного блогера обвиняют в оскорблении матери мобилизованного

«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска

17 августа 2023, 09:18
Фото: скриншот / YouTube
Известного блогера обвиняют в оскорблении матери мобилизованного
Блогер и переводчик Дмитрий «Goblin» Пучков стал фигурантом скандала. В переписке с матерью мобилизованного из Новосибирска он мог оскорбить женщину.

Как сообщает Новая Сибирь, мать мобилизованного из Новосибирска написала письмо Дмитрию Пучкову с просьбой осветить проблему возможных «новых волн» частичной мобилизации в России. Сибирячка является членом инициативной группы женщин, считающих, что российские власти должны установить предельные сроки службы для военнослужащих, не являющихся контрактниками. Соответствующие письма были направлены многим общественным деятелям — в том числе, военному эксперту Владиславу Шурыгину.

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Однако Дмитрий Пучков, по словам женщины, не стал конструктивно общаться и посчитал, что она якобы «нагнетает истерику».

«Вы — либо дура, либо ничего не соображающая проплаченная тварь», — заявил блогер и заблокировал ее.

После распространения ответа в соцсетях разразился скандал, несмотря на попытки Пучкова извиниться. Сейчас жалоба инициативной группы находится на рассмотрении в Роскомнадзоре.

Дмитрий «Гоблин» Пучков начинал свою карьеру как переводчик (в том числе, «смешными» версиями популярных фильмов), затем стал вести YouTube-канал и писать книги на исторические и политические темы. После начала СВО попал в санкционные списки Запада.

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