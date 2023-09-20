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Published Сегодня, 03:18

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Александр Карелин о спортсменах, меняющих гражданство

Против смены спортивного гражданства выступил новосибирский сенатор Карелин

20 сентября 2023, 03:18
Фото: Совет Федерации/flickr.com
Александр Карелин о спортсменах, меняющих гражданство

Сенатор из Новосибирска Карелин высказался о смене спортивного гражданства

Все больше спортсменов из России решают сменить гражданство, чтобы иметь возможность участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Однако Александр Карелин, трёхкратный победитель Олимпийских игр и сенатор из Новосибирска, выразил к этому своё негативное отношение.

Александр Карелин считает, что без поддержки сильного государства спортсмены не будут получать признания независимо от своих достижений: «Независимо от того, насколько ярким будет ваш талант, если у вас нет мощной страны за спиной, вас никогда не будут воспринимать».

Спортивное гражданство означает, что спортсмен представляет другую страну, несмотря на то, что остаётся гражданином России. Если он займёт первое место, то будет звучать гимн той страны, за которую он выступает. Карелин огорчается такой ситуацией, пишет КП-Новосибирск.

По данным издания «Газета.ру», уже 55 русских атлетов сменили гражданство ради участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. В свою очередь, Министерство спорта России обещает сделать всё возможное, чтобы мотивировать спортсменов продолжать выступать за Россию.

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