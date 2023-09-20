Против смены спортивного гражданства выступил новосибирский сенатор Карелин

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Александр Карелин считает, что без поддержки сильного государства спортсмены не будут получать признания независимо от своих достижений: «Независимо от того, насколько ярким будет ваш талант, если у вас нет мощной страны за спиной, вас никогда не будут воспринимать».
Спортивное гражданство означает, что спортсмен представляет другую страну, несмотря на то, что остаётся гражданином России. Если он займёт первое место, то будет звучать гимн той страны, за которую он выступает. Карелин огорчается такой ситуацией, пишет КП-Новосибирск.
По данным издания «Газета.ру», уже 55 русских атлетов сменили гражданство ради участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. В свою очередь, Министерство спорта России обещает сделать всё возможное, чтобы мотивировать спортсменов продолжать выступать за Россию.