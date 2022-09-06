«Последние 25 лет мы стараемся вводить новые нюансы и фишки в фестиваль, ведь нужно сочетать на площадке профессиональную легкую атлетику и любительскую. В этом году к забегу на 1,5 км допускаются дети 2008 г. р. и моложе. Мы сделали упор на развитие детского спорта. Я держу уверенную позицию, что в них нужно вкладываться сейчас, чтобы получить профессионалов через несколько лет», - заявил президент Федерации легкой атлетики Новосибирской области Дмитрий Малахов на пресс-конференции в ТАСС 6 сентября.
Он отметил, что на 3 км в 2022 году побегут дети от 15 до 17 лет, а также старше 18-ти. Их ожидает профессиональная дистанция с разметками, со стартовыми колодками и пистолетом. Уже заявились около 300 детей.
«Также в этом году проведут чемпионат ползунков в расширенном формате. Мы поняли, что некоторые дети в 1 год уже не ползают, а бегают, поэтому к участию допускаются дети до 2 лет. У них будет дистанция в 6 метров», - дополнил директор Сибирского фестиваля бега Евгений Гусев.
Родители маленьких спортсменов должны их зарегистрировать для участия. Также необходимо пройти терапевта-педиатра, чтобы получить медицинский допуск. Напомним, фестиваль стартует в Новосибирске с 10 сентября.