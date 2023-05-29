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Мультиспортсмен из Новосибирска пробежит 1 227 км в длинном забеге мира «Армагедон»

29 мая 2023, 05:38
Фото: 1MI
Спортсмен пробежит длинную дистанцию
Станислав Логинов, мультиспортсмен из Новосибирска, станет участником самого длинного забега мира «Армагедон».

Летом 2023 года спортсмен-сибиряк преодолеет дистанцию в 1 227 километров с подъемом по Кавказскому хребту на высоту более 38 000 метров, сообщает «ЧС Инфо».

«Для меня марафоны – это пространственно-временная субстанция, в которой многое уходит на второй план. Здесь ты становишься и стратегом, и тактиком одновременно», – отметил Станислав Логинов.

У мужчины есть цель - официально зарегистрировать мировой рекорд. Моментами исторической гонки Станислав будет делиться на личных страницах в соцсетях.

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