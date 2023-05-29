Мультиспортсмен из Новосибирска пробежит 1 227 км в длинном забеге мира «Армагедон»

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Летом 2023 года спортсмен-сибиряк преодолеет дистанцию в 1 227 километров с подъемом по Кавказскому хребту на высоту более 38 000 метров, сообщает «ЧС Инфо».
«Для меня марафоны – это пространственно-временная субстанция, в которой многое уходит на второй план. Здесь ты становишься и стратегом, и тактиком одновременно», – отметил Станислав Логинов.
У мужчины есть цель - официально зарегистрировать мировой рекорд. Моментами исторической гонки Станислав будет делиться на личных страницах в соцсетях.