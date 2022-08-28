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Полумарафон Раевича-2022: какие дороги перекроют в Новосибирске 10 сентября

Сегодня, 16:02
Фото: vk.com/sibmarafon
Для проведения традиционного легкоатлетического состязания "Полумарафон Раевича" в Новосибирске перекроют десятки автомобильных дорог в центре города

Для проведения соревнований по бегу среди любителей и профессионалов "Полумарафон Раевича" 10 сентября 2022 года в центр Новосибирска перекроют для движения автомобилей. С 7 до 18 часов будет запрещено движение, ограничена стоянка и парковка автомобилей на 22 улицах в Центральном районе города. 

В ходе состязаний спортсмены выступают на трех дистанциях - 1.5 км, 3 км, 21.1 км. Официальная церемония открытия фестиваля бега начнется в 9:30 на площади Ленина. Старты с 10:00. Впервые состязания, посвященные памяти знаменитого тренера легкоатлетов Александра Раевича, прошли в 1998 году.

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