Полумарафон Раевича-2022: какие дороги перекроют в Новосибирске 10 сентября

Для проведения соревнований по бегу среди любителей и профессионалов "Полумарафон Раевича" 10 сентября 2022 года в центр Новосибирска перекроют для движения автомобилей. С 7 до 18 часов будет запрещено движение, ограничена стоянка и парковка автомобилей на 22 улицах в Центральном районе города.