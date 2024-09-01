Бегун из Новосибирска победил на Паралимпийских играх в Париже

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Антон Кулятин прилетел в Париж на Паралимпийские игры. Он пробежал дистанцию пять тысяч метров. Соревновался новосибирец со спортсменами, у которых имеется нарушение зрения.
Сибиряк продемонстрировал хороший результат. Его наградили бронзой. Золотую медаль взял испанец, а серебряную — россиянин.
ХК «Сибирь» готовится к новому сезону. У команды появился новый капитан. Также в клубе сменился главный тренер.