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Published Сегодня, 07:50

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Updated Сегодня, 08:53

Спортсмен выиграл

Бегун из Новосибирска победил на Паралимпийских играх в Париже

1 сентября 2024, 07:50
Фото: 1MI
Спортсмен выиграл
Спортсмен из Новосибирска участвовал в Паралимпийских играх в Париже и получил награду, сообщает мэрия.

Антон Кулятин прилетел в Париж на Паралимпийские игры. Он пробежал дистанцию пять тысяч метров. Соревновался новосибирец со спортсменами, у которых имеется нарушение зрения.

Сибиряк продемонстрировал хороший результат. Его наградили бронзой. Золотую медаль взял испанец, а серебряную — россиянин.

Фото: мэрия

ХК «Сибирь» готовится к новому сезону. У команды появился новый капитан. Также в клубе сменился главный тренер.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Награда#Бег#Соревнования
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