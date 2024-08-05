Контракт с новым нападающим Карповым подписал новосибирский ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В команду взяли Максима Карпова. С ним подписали контракт на два года. Спортсмен является нападающим. Ему 32 года и у него большой стаж в играх.
Родился Карпов в Челябинске. Он играл в местном «Тракторе», в московском «Динамо», затем в петербургском СКА. Четыре года он был в команде «Металлург» из Магнитогорска, где завоевал кубок Гагарина.
В континентальной хоккейной лиге он участвовал в 752 матчах. На его счету 355 очков. Теперь он поборется за победы в новосибирской команде.