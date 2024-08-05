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В команде новый игрок

Контракт с новым нападающим Карповым подписал новосибирский ХК «Сибирь»

5 августа 2024, 08:56
Фото: atas.info
В команде новый игрок
В команде новосибирского клуба «Сибирь» появился новый игрок, подробности рассказали в пресс-центре.

В команду взяли Максима Карпова. С ним подписали контракт на два года. Спортсмен является нападающим. Ему 32 года и у него большой стаж в играх.

Родился Карпов в Челябинске. Он играл в местном «Тракторе», в московском «Динамо», затем в петербургском СКА. Четыре года он был в команде «Металлург» из Магнитогорска, где завоевал кубок Гагарина.

В континентальной хоккейной лиге он участвовал в 752 матчах. На его счету 355 очков. Теперь он поборется за победы в новосибирской команде.

Фото: ХК Сибирь (Новосибирская область)
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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Игры#Хоккей#Хк сибирь
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