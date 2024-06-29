Защитник Александров покидает новосибирский ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Хоккейный клуб «Сибирь» разорвал контракт с защитником Денисом Александровым. Спортсмен провел в команде два игровых сезона, выходил на поле в 60 матчах, на личном счету Александрова за это время — 3 очка.
Как говорится в сообщении клуба, команда и хоккеист расстались по взаимному соглашению. Тренерский штаб поблагодарил спортсмена и пожелал удачи.
Ранее мы рассказывали о странной истории, как Анвар Гатиятулин согласился занять пост главного тренера «Сибири», но почти сразу же отказался.