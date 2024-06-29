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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Защитник провел в клубе два сезона

Защитник Александров покидает новосибирский ХК «Сибирь»

29 июня 2024, 05:28
Фото: паблик в ВК ХК «Сибирь»
Защитник провел в клубе два сезона
С игроком клуб расстался «по соглашению сторон», сообщает официальный паблик команды.

Хоккейный клуб «Сибирь» разорвал контракт с защитником Денисом Александровым. Спортсмен провел в команде два игровых сезона, выходил на поле в 60 матчах, на личном счету Александрова за это время — 3 очка.

Как говорится в сообщении клуба, команда и хоккеист расстались по взаимному соглашению. Тренерский штаб поблагодарил спортсмена и пожелал удачи.

Ранее мы рассказывали о странной истории, как Анвар Гатиятулин согласился занять пост главного тренера «Сибири», но почти сразу же отказался.

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#Спорт#Новосибирск#Хоккей#Хк сибирь#Уход
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