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Экс-игрок ХК «Сибирь» Евгений Тютиков скончался в Новосибирске

Экс-игрок ХК «Сибирь» Евгений Тютиков скончался в Новосибирске

14 июня 2024, 10:17
Фото: ХК «Сибирь»
В Новосибирске умер бывший игрок хоккейного клуба «Сибирь», серебряный призер Универсиады Евгений Тютиков, сообщили в клубе.

В Новосибирске скончался бывший хоккеист хоккейного клуба «Сибирь» Евгений Тютиков. О смерти известного спортсмена сообщил паблик «ХК „Сибирь“ (Новосибирская область) в ВК.

Евгений Тютиков родился 11 июня 1966 в столице Сибири, на днях он отпраздновал свое 58-летие.

Тютиков первый матч за «Сибирь» провел в 1983 году. После призыва в армию два сезона провел в новосибирском СКА, затем вернулся в основную команду. Некоторое время хоккеист выступал за московский «Спартак» и «Металлург» из Магнитогорска.

Он обладатель серебряных медалей Универсиады 1991 года.

О времени и месте похорон Евгения Тютикова пока не сообщается.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Память#Хоккей#Сибирь#Евгений Тютиков
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