Экс-игрок ХК «Сибирь» Евгений Тютиков скончался в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В Новосибирске скончался бывший хоккеист хоккейного клуба «Сибирь» Евгений Тютиков. О смерти известного спортсмена сообщил паблик «ХК „Сибирь“ (Новосибирская область) в ВК.
Евгений Тютиков родился 11 июня 1966 в столице Сибири, на днях он отпраздновал свое 58-летие.
Тютиков первый матч за «Сибирь» провел в 1983 году. После призыва в армию два сезона провел в новосибирском СКА, затем вернулся в основную команду. Некоторое время хоккеист выступал за московский «Спартак» и «Металлург» из Магнитогорска.
Он обладатель серебряных медалей Универсиады 1991 года.
О времени и месте похорон Евгения Тютикова пока не сообщается.