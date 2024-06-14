Экс-игрок ХК «Сибирь» Евгений Тютиков скончался в Новосибирске

Тютиков первый матч за «Сибирь» провел в 1983 году. После призыва в армию два сезона провел в новосибирском СКА, затем вернулся в основную команду. Некоторое время хоккеист выступал за московский «Спартак» и «Металлург» из Магнитогорска.