Погибшего в 1943 году под Новгородом Афанасия Курчеева похоронили в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
На Заельцовском кладбище Новосибирска в четверг, 13 июня, похоронен уроженец столицы Сибири Афанасий Галактионович Курчеев. Его останки обнаружили работавшие в Волгоградской области члены поискового отряда. К счастью, записку в уцелевшем медальоне удалось расшифровать.
Афанасий Курчеев погиб в боях под Новгородом 81 год назад. По словам приехавшей из Санкт-Петербурга внучки воина, ее бабушке пришло лишь извещение, что муж пропал без вести. Светлана Холодилова вспоминает, что семья долгие годы пыталась отыскать хоть какие-то сведения об Афанасии Курчееве, но тщетно. Ежегодно его потомки с портретом деда принимали участие в акции «Бессмертный полк».
Поисковикам удалось выйти на связь с семьей благодаря оставленным на сайте акции данным. Афанасия Курчеева с воинскими почестями похоронили рядом с женой, сыном и дочерью, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.