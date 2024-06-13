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Погибшего в 1943 году под Новгородом Афанасия Курчеева похоронили в Новосибирске

Погибшего в 1943 году под Новгородом Афанасия Курчеева похоронили в Новосибирске

13 июня 2024, 12:33
Фото: мэрия Новосибирска
Останки жителя Новосибирска, погибшего 81 год назад в боях под Новгородом с почестями захоронили на Заельцовском кладбище, следует из сообщения мэрии.
Фото: мэрия Новосибирска

На Заельцовском кладбище Новосибирска в четверг, 13 июня, похоронен уроженец столицы Сибири Афанасий Галактионович Курчеев. Его останки обнаружили работавшие в Волгоградской области члены поискового отряда. К счастью, записку в уцелевшем медальоне удалось расшифровать.

Афанасий Курчеев погиб в боях под Новгородом 81 год назад. По словам приехавшей из Санкт-Петербурга внучки воина, ее бабушке пришло лишь извещение, что муж пропал без вести. Светлана Холодилова вспоминает, что семья долгие годы пыталась отыскать хоть какие-то сведения об Афанасии Курчееве, но тщетно. Ежегодно его потомки с портретом деда принимали участие в акции «Бессмертный полк».

Поисковикам удалось выйти на связь с семьей благодаря оставленным на сайте акции данным. Афанасия Курчеева с воинскими почестями похоронили рядом с женой, сыном и дочерью, рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Великая Отечественная война#Новгород#Похоронка
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