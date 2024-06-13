Погибшего в 1943 году под Новгородом Афанасия Курчеева похоронили в Новосибирске

Афанасий Курчеев погиб в боях под Новгородом 81 год назад. По словам приехавшей из Санкт-Петербурга внучки воина, ее бабушке пришло лишь извещение, что муж пропал без вести. Светлана Холодилова вспоминает, что семья долгие годы пыталась отыскать хоть какие-то сведения об Афанасии Курчееве, но тщетно. Ежегодно его потомки с портретом деда принимали участие в акции «Бессмертный полк».