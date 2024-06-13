Огромный источник метана обнаружили в Западной Сибири ученые из Новосибирска

Учитывая, что крупнейшее в Северном полушарии верховое Васюганское болото расположено на территории Новосибирской и Томской областей, а значительная часть Ханты-Мансийского автономного округа занята аналогичными болотами и их площадь продолжает увеличиваться, мощный источник метана в Сибири длительное время продолжит оказывать воздействие на климат во всем мире.





