Огромный источник метана обнаружили в Западной Сибири ученые из Новосибирска

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Используя метод радиоуглеродного анализа на ускорительном масс-спектрометре, сотрудники НГУ изучили пробы газа, взятые в болотах Ханты-Мансийского автономного округа. Массовые выходы метана на поверхность были зафиксированы в поймах рек и ручьев Среднего Приобья. Метан — второй по значимости парниковый газ после углекислого, влияющий на климат Земли.
Существовали три гипотезы возникновения выделяющегося метана и соответственно, три сценария развития ситуации.
Первый предполагал, что газ образуется при термическом разложении нефти или ее производных. В таком случае, выбросы на поверхность уменьшались бы по мере добычи и газа, поскольку снижалось бы давление в подземных пластах.
Второй вариант — формирование метана в реликтовой мерзлоте по мере ее деградации. В таком случае прогнозировался взрывной рост выброса газа в атмосферу из-за глобального потепления.
И третья гипотеза связана с выходом метана из верхних слоев болот через корни растений. В таком случае, следует признать, что газ будет выделяться до тех пор, пока на территории Сибири существуют верховые болота.
После проведения длительных исследований ученые признали, что верна третья теория.
«У ученых появилось четкое представление о том, насколько тесно ландшафты связаны между собой, что очень важно для предсказания последствий их изменений при глобальном потеплении или антропогенном воздействии (например, загрязнении при нефтедобыче)», — говорится в сообщении пресс-службы НГУ.
Учитывая, что крупнейшее в Северном полушарии верховое Васюганское болото расположено на территории Новосибирской и Томской областей, а значительная часть Ханты-Мансийского автономного округа занята аналогичными болотами и их площадь продолжает увеличиваться, мощный источник метана в Сибири длительное время продолжит оказывать воздействие на климат во всем мире.