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Площадь Васюганских болот превышает площадь такого государства, как Дания

Путешествие в мир сфагнума: любуемся красотами Васюганских болот

28 мая 2024, 07:23
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Площадь Васюганских болот превышает площадь такого государства, как Дания

В Новосибирске набирают популярность поездки на Васюганские болота

Огромная уникальная экосистема расположена на границе Новосибирской и Томской областей. Самое большое верховое болото в Северном полушарии изучал корреспонедент Atas.Info.

Васюганские болота окутаны различными мифами, и часть из них мы опровергнем сразу. Это не самое большое верховое болото в мире, а только третье. Васюганаские топи по площади (53 тысячи кв. км.) уступают бразильским болотам Пантанал (более 150 тыс. кв. км.) и Судд (57 тыс. кв. км.) в Южном Судане. Но о нашей болотной системе можно смело говорить, что она самая крупная в Северном полушарии.

Это вовсе не дикое безлюдное труднодоступное место, каждый побывавший в котором может чувствовать себя избранным. Этот миф старательно поддерживают некоторые гиды, заманивая туристов. На самом деле, на болотах собирают ягоды местные жители, занимаются промыслом охотники, ведут наблюдение на природой ученые и даже можно встретить организованные экскурсии школьников. А добраться от асфальтированной автодороги до топи можно пешком за пару часов.

Это не заповедное место. Вернее, Васюганский заповедник, находиться на территории которого без разрешения нельзя, занимает только 11% от всей площади болот. Остальная территория открыта для всех желающих.

На территории болот расположены сотни озерНа территории болот расположены сотни озер
На территории болот расположены сотни озер
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Удобнее всего изучать болото в Шегарском и Бакчарском районах Томской области. Но делать это, конечно, лучше в сопровождении человека, знающего местность. Иначе легко заблудиться, ну, а об опасностях, которые таят в себе болота, известно каждому.

Оставив машину на обочине дороги, ведущей в сторону села Бакчар, корреспондент Atas.Info углубился в березовый лес в компании заместителя директора Васюганского заповедника по экологическому просвещению Татьяны Черниковой. Лес покрыт сеткой водоотводных каналов. Основная их часть была построена в 60-70 годы прошлого века в попытке осушить часть болот, чтобы использовать эту землю в хозяйственных целях.

Каналы прокладывали с учетом рельефа так, чтобы в них всегда было течениеКаналы прокладывали с учетом рельефа так, чтобы в них всегда было течение
Каналы прокладывали с учетом рельефа так, чтобы в них всегда было течениеКаналы прокладывали с учетом рельефа так, чтобы в них всегда было течение
Каналы прокладывали с учетом рельефа так, чтобы в них всегда было течениеКаналы прокладывали с учетом рельефа так, чтобы в них всегда было течение
Каналы прокладывали с учетом рельефа так, чтобы в них всегда было течение
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Однако масштабный проект по мелиорации так и не довели до конца, позже осушение болот и вовсе было признано вредным для природы процессом. Но система каналов продолжает существовать, и, собирая в себя воду, позволяет комфортно передвигаться по сухой поверхности вдоль них.

Лес вроде бы обычный, но почва под ногами уже пружинит. Много поваленных деревьев, но это не из-за заболоченности почвы, а из-за сильных ветров. Последние годы шквалы налетают все чаще, замечает Татьяна Черникова.

Ветра формируют необычный пейзажВетра формируют необычный пейзаж
Ветра формируют необычный пейзаж
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Дальше деревья становятся всё ниже, больше сосен и кедров. Почва всё мокрее и береза здесь уже чувствует некомфортно. Идти уже нужно осторожнее. В «лужу» можно легко провалиться по пояс. Обходим такие стороной.

Эта предболотная зона называется рям. И пока мы идем, стараясь наступать на покрытые травой кочки, Татьяна Черникова рассказывает: болота бывают низовые, переходные и верховые. Они разные, но общее у них — наличие торфяного слоя. Все, что до 30 см — это просто заболоченная местность, а чем больше слой, тем маститее болото. Там, где были мы, толщина слоя торфа достигает 2-3 метра. Низовые и верховые болота отличаются «питанием». Первые наполняются подземными водами, имеют вогнутый профиль. Вторые питаются атмосферными осадками и имеют выпуклый профиль.

Деревья в ряме кажутся молодыми из-за своей высоты. На самом деле им по много десятков лет. Торф, лишенный минералов и других полезных веществ, не дает им вырасти так, как бы это было в обычном лесуДеревья в ряме кажутся молодыми из-за своей высоты. На самом деле им по много десятков лет. Торф, лишенный минералов и других полезных веществ, не дает им вырасти так, как бы это было в обычном лесу
Деревья в ряме кажутся молодыми из-за своей высоты. На самом деле им по много десятков лет. Торф, лишенный минералов и других полезных веществ, не дает им вырасти так, как бы это было в обычном лесуДеревья в ряме кажутся молодыми из-за своей высоты. На самом деле им по много десятков лет. Торф, лишенный минералов и других полезных веществ, не дает им вырасти так, как бы это было в обычном лесу
Деревья в ряме кажутся молодыми из-за своей высоты. На самом деле им по много десятков лет. Торф, лишенный минералов и других полезных веществ, не дает им вырасти так, как бы это было в обычном лесу
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Васюганское болото — еще и огромные «легкие планеты».


«Вспомним школьную программу, процесс фотосинтеза. Лес активно поглощает углекислый газ и за счет него строит свое тело. А когда деревья стареют и начинают разлагаться, выделяется большое количество углекислого газа. Что происходит на болоте: из-за недостатка кислорода процесс разложения замедленный. Поэтому весь поглощенный из атмосферы за всю жизнь растений остается в теле. И растения, отмирая, сохраняя в себе весь углекислый газ в связанном виде, откладываются в торф. И в виде торфа весь этот изъятый углерод как раз здесь и хранится», — рассказывает Татьяна Черникова.
Болото выглядит так же, как и 10 тысяч лет назад, когда оно сформировалосьБолото выглядит так же, как и 10 тысяч лет назад, когда оно сформировалось
Болото выглядит так же, как и 10 тысяч лет назад, когда оно сформировалось
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Центральная часть Васюганских болот возвышается на 7,5 — 10 м над его краями, образуя огромный торфяной горб на территории. Само болото покрыто мхом сфагнумом, которого тут 139 разновидностей. Ходить по такому естественному покрытию очень необычно — поверхность колышется под ногами. Мхи обладают дезинфицирующими свойствами и воду из болота можно пить без всякой предварительной обработки, что корреспондент Atas.Info проверил на себе.

Этот пейзаж аскетичен, но завораживает глазЭтот пейзаж аскетичен, но завораживает глаз
Этот пейзаж аскетичен, но завораживает глазЭтот пейзаж аскетичен, но завораживает глаз
Этот пейзаж аскетичен, но завораживает глазЭтот пейзаж аскетичен, но завораживает глаз
Этот пейзаж аскетичен, но завораживает глаз
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В болотной зоне можно встретить сотни видов растений, часть из которых относится к категории редких. Багульник, вахта, сабельник, белокрыльник, Кассандра и Андромеда — перечислять можно долго. Сейчас многие растения начинают цвести и это придает болоту особую красоту. Можно здесь встретить и хищное растение росянку. Клейкое вещество, вырабатываемое листьями, содержит вещества, парализующие насекомых. Затем края листа закрываются, а когда насекомое переварено, лист раскрывается вновь.

Ну и конечно, здесь растут клюква, брусника, морошка, голубика. Сейчас кочки усеяны ягодами, перезимовавшими на стеблях и оттаявшими под весенним солнцем. И надо заметить, на вкус они ничуть не хуже свежесобранных.

Это лишь крошечная часть маленьких красот ВасюганьяЭто лишь крошечная часть маленьких красот Васюганья
Это лишь крошечная часть маленьких красот ВасюганьяЭто лишь крошечная часть маленьких красот Васюганья
Это лишь крошечная часть маленьких красот ВасюганьяЭто лишь крошечная часть маленьких красот Васюганья
Это лишь крошечная часть маленьких красот ВасюганьяЭто лишь крошечная часть маленьких красот Васюганья
Это лишь крошечная часть маленьких красот ВасюганьяЭто лишь крошечная часть маленьких красот Васюганья
Это лишь крошечная часть маленьких красот ВасюганьяЭто лишь крошечная часть маленьких красот Васюганья
Это лишь крошечная часть маленьких красот ВасюганьяЭто лишь крошечная часть маленьких красот Васюганья
Это лишь крошечная часть маленьких красот Васюганья
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Вся эта красота доступна весной и осенью. Летом находится здесь человеку практически невозможно из-за огромного количества гнуса. Мошки и прочих летающих кровососущих существ настолько много, что даже специальные костюмы и сетки не очень помогают. Хотя ученые и сотрудники заповедника выполняют свою работу круглый год.

Видео: Артем Шершнев / atas.info

Из-за своей удаленности и природных особенностей Васюганские болота практически не затронуты хозяйственной деятельностью человека. Даже огромные запасы торфа, около 18,7 млрд тонн по данным Российской академии сельскохозяйственных наук, по сути промышленно не разрабатывались. Ну, а сегодня торфодобыча даже в традиционных для этого местах стала неактуальной.

Но болотная экосистема очень хрупка. Мох вырастает всего на несколько миллиметров в год. И каждый след от вездеходов, на которых передвигаются здесь люди, остается шрамом на теле природы на много лет.

С 2007 года Васюганские болота находятся в статусе кандидата на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКОС 2007 года Васюганские болота находятся в статусе кандидата на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
С 2007 года Васюганские болота находятся в статусе кандидата на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Горы паприки — путешествие к марсианским пейзажам недалеко от Новосибирска
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