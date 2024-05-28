Путешествие в мир сфагнума: любуемся красотами Васюганских болот

Эта предболотная зона называется рям. И пока мы идем, стараясь наступать на покрытые травой кочки, Татьяна Черникова рассказывает: болота бывают низовые, переходные и верховые. Они разные, но общее у них — наличие торфяного слоя. Все, что до 30 см — это просто заболоченная местность, а чем больше слой, тем маститее болото. Там, где были мы, толщина слоя торфа достигает 2-3 метра. Низовые и верховые болота отличаются «питанием». Первые наполняются подземными водами, имеют вогнутый профиль. Вторые питаются атмосферными осадками и имеют выпуклый профиль.