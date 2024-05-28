Путешествие в мир сфагнума: любуемся красотами Васюганских болот

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:36
Васюганские болота окутаны различными мифами, и часть из них мы опровергнем сразу. Это не самое большое верховое болото в мире, а только третье. Васюганаские топи по площади (53 тысячи кв. км.) уступают бразильским болотам Пантанал (более 150 тыс. кв. км.) и Судд (57 тыс. кв. км.) в Южном Судане. Но о нашей болотной системе можно смело говорить, что она самая крупная в Северном полушарии.
Это вовсе не дикое безлюдное труднодоступное место, каждый побывавший в котором может чувствовать себя избранным. Этот миф старательно поддерживают некоторые гиды, заманивая туристов. На самом деле, на болотах собирают ягоды местные жители, занимаются промыслом охотники, ведут наблюдение на природой ученые и даже можно встретить организованные экскурсии школьников. А добраться от асфальтированной автодороги до топи можно пешком за пару часов.
Это не заповедное место. Вернее, Васюганский заповедник, находиться на территории которого без разрешения нельзя, занимает только 11% от всей площади болот. Остальная территория открыта для всех желающих.
Удобнее всего изучать болото в Шегарском и Бакчарском районах Томской области. Но делать это, конечно, лучше в сопровождении человека, знающего местность. Иначе легко заблудиться, ну, а об опасностях, которые таят в себе болота, известно каждому.
Оставив машину на обочине дороги, ведущей в сторону села Бакчар, корреспондент Atas.Info углубился в березовый лес в компании заместителя директора Васюганского заповедника по экологическому просвещению Татьяны Черниковой. Лес покрыт сеткой водоотводных каналов. Основная их часть была построена в 60-70 годы прошлого века в попытке осушить часть болот, чтобы использовать эту землю в хозяйственных целях.
Однако масштабный проект по мелиорации так и не довели до конца, позже осушение болот и вовсе было признано вредным для природы процессом. Но система каналов продолжает существовать, и, собирая в себя воду, позволяет комфортно передвигаться по сухой поверхности вдоль них.
Лес вроде бы обычный, но почва под ногами уже пружинит. Много поваленных деревьев, но это не из-за заболоченности почвы, а из-за сильных ветров. Последние годы шквалы налетают все чаще, замечает Татьяна Черникова.
Дальше деревья становятся всё ниже, больше сосен и кедров. Почва всё мокрее и береза здесь уже чувствует некомфортно. Идти уже нужно осторожнее. В «лужу» можно легко провалиться по пояс. Обходим такие стороной.
Эта предболотная зона называется рям. И пока мы идем, стараясь наступать на покрытые травой кочки, Татьяна Черникова рассказывает: болота бывают низовые, переходные и верховые. Они разные, но общее у них — наличие торфяного слоя. Все, что до 30 см — это просто заболоченная местность, а чем больше слой, тем маститее болото. Там, где были мы, толщина слоя торфа достигает 2-3 метра. Низовые и верховые болота отличаются «питанием». Первые наполняются подземными водами, имеют вогнутый профиль. Вторые питаются атмосферными осадками и имеют выпуклый профиль.
Васюганское болото — еще и огромные «легкие планеты».
«Вспомним школьную программу, процесс фотосинтеза. Лес активно поглощает углекислый газ и за счет него строит свое тело. А когда деревья стареют и начинают разлагаться, выделяется большое количество углекислого газа. Что происходит на болоте: из-за недостатка кислорода процесс разложения замедленный. Поэтому весь поглощенный из атмосферы за всю жизнь растений остается в теле. И растения, отмирая, сохраняя в себе весь углекислый газ в связанном виде, откладываются в торф. И в виде торфа весь этот изъятый углерод как раз здесь и хранится», — рассказывает Татьяна Черникова.
Центральная часть Васюганских болот возвышается на 7,5 — 10 м над его краями, образуя огромный торфяной горб на территории. Само болото покрыто мхом сфагнумом, которого тут 139 разновидностей. Ходить по такому естественному покрытию очень необычно — поверхность колышется под ногами. Мхи обладают дезинфицирующими свойствами и воду из болота можно пить без всякой предварительной обработки, что корреспондент Atas.Info проверил на себе.
В болотной зоне можно встретить сотни видов растений, часть из которых относится к категории редких. Багульник, вахта, сабельник, белокрыльник, Кассандра и Андромеда — перечислять можно долго. Сейчас многие растения начинают цвести и это придает болоту особую красоту. Можно здесь встретить и хищное растение росянку. Клейкое вещество, вырабатываемое листьями, содержит вещества, парализующие насекомых. Затем края листа закрываются, а когда насекомое переварено, лист раскрывается вновь.
Ну и конечно, здесь растут клюква, брусника, морошка, голубика. Сейчас кочки усеяны ягодами, перезимовавшими на стеблях и оттаявшими под весенним солнцем. И надо заметить, на вкус они ничуть не хуже свежесобранных.
Вся эта красота доступна весной и осенью. Летом находится здесь человеку практически невозможно из-за огромного количества гнуса. Мошки и прочих летающих кровососущих существ настолько много, что даже специальные костюмы и сетки не очень помогают. Хотя ученые и сотрудники заповедника выполняют свою работу круглый год.
Из-за своей удаленности и природных особенностей Васюганские болота практически не затронуты хозяйственной деятельностью человека. Даже огромные запасы торфа, около 18,7 млрд тонн по данным Российской академии сельскохозяйственных наук, по сути промышленно не разрабатывались. Ну, а сегодня торфодобыча даже в традиционных для этого местах стала неактуальной.
Но болотная экосистема очень хрупка. Мох вырастает всего на несколько миллиметров в год. И каждый след от вездеходов, на которых передвигаются здесь люди, остается шрамом на теле природы на много лет.