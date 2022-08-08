"В идеале вплоть до реконструкции, как они выглядели, чем болели, как жили, из какой части страны приехали. Все это могут восстановить антропологи. Там немало керамики, в том числе, фрагменты горшков. Для меня лично не совсем понятно, что они там делают, керамика на кладбище. Все это в совокупности может помочь воссоздать облик прошлого, который может быть потерян, если внимание ученых на это кладбище не будет обращено", - говорит Вячеслав Карманов.