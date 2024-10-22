Томская область

Завод «Вулкан» переносит производство из Новосибирска в Томскую область

Завод резинотехнических изделий (РТИ) ООО «Завод Вулкан» объявил о переносе своего производства из Новосибирска в территорию опережающего развития (ТОР) «Северск». В конце сентября компания получила статус резидента ТОР и с 1 ноября планирует запустить новую производственную площадку.