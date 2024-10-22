Завод «Вулкан» переносит производство из Новосибирска в Томскую область

Владелец компании, Оксана Теущакова, сообщила, что текущая работа включает в себя перенос оборудования с действующего завода в Новосибирске. Строительство нового завода не запланировано; предприятие будет функционировать на уже имеющихся площадях в «Северске». Общий объем инвестиций в проект составляет около 10 миллионов рублей.