atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 11:55

Published 22 октября, 11:55

Modified 22 октября, 11:57

Updated 22 октября, 11:57

Производство резины

Завод «Вулкан» переносит производство из Новосибирска в Томскую область

22 октября 2024, 11:55
Фото: 1MI
Производство резины
Завод резинотехнических изделий (РТИ) ООО «Завод Вулкан» объявил о переносе своего производства из Новосибирска в территорию опережающего развития (ТОР) «Северск». В конце сентября компания получила статус резидента ТОР и с 1 ноября планирует запустить новую производственную площадку.

Владелец компании, Оксана Теущакова, сообщила, что текущая работа включает в себя перенос оборудования с действующего завода в Новосибирске. Строительство нового завода не запланировано; предприятие будет функционировать на уже имеющихся площадях в «Северске». Общий объем инвестиций в проект составляет около 10 миллионов рублей.

По данным АО «Атом-ТОР», управляющей компании атомных ТОРов в России, «Завод Вулкан» специализируется на производстве резинотехнических изделий. Новый проект предполагает расширение ассортимента продукции, включая РТИ, пресс-формы и услуги по обрезиниванию валов и металлических изделий.

Завод «Вулкан» был зарегистрирован в 2000 году в Томской области, однако до сих пор его производство располагалось в Новосибирске. По итогам 2023 года выручка компании составила 24,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — 3,4 миллиона рублей.

 

Перенос производства «Завода Вулкан» в Северск подчеркивает тенденцию к укреплению промышленного потенциала Томской области и развитию высокотехнологичных отраслей на ее территории.

Работу кранов заблокировали на заводе Кузьмина в Новосибирске — в чем причина
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирск стал лидером в Сибири по выпуску обуви: производство тапочек зашкаливаетПроект металлургического завода в Искитиме не прошел экспертизуЗа ущерб в 200 млн осудят директора бумажного завода в Новосибирской области
#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Завод#Производство#Томская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика