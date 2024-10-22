Завод «Вулкан» переносит производство из Новосибирска в Томскую область

Posted 22 октября, 11:55
Published 22 октября, 11:55
Modified 22 октября, 11:57
Updated 22 октября, 11:57
Владелец компании, Оксана Теущакова, сообщила, что текущая работа включает в себя перенос оборудования с действующего завода в Новосибирске. Строительство нового завода не запланировано; предприятие будет функционировать на уже имеющихся площадях в «Северске». Общий объем инвестиций в проект составляет около 10 миллионов рублей.
По данным АО «Атом-ТОР», управляющей компании атомных ТОРов в России, «Завод Вулкан» специализируется на производстве резинотехнических изделий. Новый проект предполагает расширение ассортимента продукции, включая РТИ, пресс-формы и услуги по обрезиниванию валов и металлических изделий.
Завод «Вулкан» был зарегистрирован в 2000 году в Томской области, однако до сих пор его производство располагалось в Новосибирске. По итогам 2023 года выручка компании составила 24,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — 3,4 миллиона рублей.
Перенос производства «Завода Вулкан» в Северск подчеркивает тенденцию к укреплению промышленного потенциала Томской области и развитию высокотехнологичных отраслей на ее территории.