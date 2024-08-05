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Мусор выбрасывали куда попало

За ущерб в 200 млн осудят директора бумажного завода в Новосибирской области

5 августа 2024, 02:16
Фото: 1MI
Мусор выбрасывали куда попало
За экологическое преступление будут судить директора завода, подробности дали в Следкоме.

Руководитель организации больше года (с 2021 по 2022 г. г.) губил экологию региона. Его завод занимался изготовлением бумаги.

Производство негативно воздействовало на окружающую среду. Вернее, процесс производства, когда отходы сбрасывали бездумно на территорию рядом. Из-за этого почва была загрязнена, а растения погибли. Ущерб природе был оценен на 200 млн рублей.

Тогда в отношении директора завода возбудили дело по факту экологического преступления. Его расследование уже закончилось, поэтому материалы направили в суд для дальнейшего вердикта.

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#Эмилия Губарева#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Мусор#Уголовное дело
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