За ущерб в 200 млн осудят директора бумажного завода в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 02:17
Updated Сегодня, 02:17
Руководитель организации больше года (с 2021 по 2022 г. г.) губил экологию региона. Его завод занимался изготовлением бумаги.
Производство негативно воздействовало на окружающую среду. Вернее, процесс производства, когда отходы сбрасывали бездумно на территорию рядом. Из-за этого почва была загрязнена, а растения погибли. Ущерб природе был оценен на 200 млн рублей.
Тогда в отношении директора завода возбудили дело по факту экологического преступления. Его расследование уже закончилось, поэтому материалы направили в суд для дальнейшего вердикта.