Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) получит так называемый "шлюзовской лес" в Советском районе Новосибирска. Лесоболотный комплекс "Сказочный", такое название предложило региональное Минприроды, будет создан в периметре, ограниченном Бердским шоссе, микрорайоном Нижняя Ельцовка, дачными обществами вдоль Оби и микрорайоном Шлюз. Общая площадь комплекса составит около 500 гектаров.
На этот территории, кроме соснового бора, расположено реликтовое торфяное болото Гладкое, возраст которого составляет 8.7 тысяч лет. Рядом с ним обитает более 20 видов краснокнижных животных и птиц.
В 2023 году будут подготовлены материалы, которые обосновывают придание земельному участку охранного статуса, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина. Окончательно оформление будет завершено в 2025 году.