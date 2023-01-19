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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Заповедный лес на древнем болоте появится под Академгородком

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI
Под охрану возьмут 500 га соснового леса

Рядом с Академгородком в Новосибирске создадут природный заповедник

Особо охраняемую лесную территорию создадут в Советском районе Новосибирска, рядом с Академгородком. Все работы завершат до 2025 года

Статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) получит так называемый "шлюзовской лес" в Советском районе Новосибирска. Лесоболотный комплекс "Сказочный", такое название предложило региональное Минприроды, будет создан в периметре, ограниченном Бердским шоссе, микрорайоном Нижняя Ельцовка, дачными обществами вдоль Оби и микрорайоном Шлюз. Общая площадь комплекса составит около 500 гектаров.

На этот территории, кроме соснового бора, расположено реликтовое торфяное болото Гладкое, возраст которого составляет 8.7 тысяч лет. Рядом с ним обитает более 20 видов краснокнижных животных и птиц.

В 2023 году будут подготовлены материалы, которые обосновывают придание земельному участку охранного статуса, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина. Окончательно оформление будет завершено в 2025 году.

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#Общество#Новосибирск#Заповедник#Природа#Академгородок
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