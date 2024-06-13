Погибшего в 1943 году под Новгородом Афанасия Курчеева похоронили в Новосибирске

Останки жителя Новосибирска, погибшего 81 год назад в боях под Новгородом с почестями захоронили на Заельцовском кладбище, следует из сообщения мэрии.