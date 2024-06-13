Признали ошибку и извинились в мэрии Новосибирска после скандала с картой

Отметим, что извинения адекватно приняли не все пользователи социальных сетей. Мнения комментаторов разделились на две группы: тех, кто принял извинения и понял, что ошибки могут быть у каждого и тех, кто полагает, что официальный орган власти не имеет права на ошибку.