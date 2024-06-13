Признали ошибку и извинились в мэрии Новосибирска после скандала с картой

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В День России мэрия Новосибирска оригинально поздравила жителей города и страны с праздником. На странице в ВК была опубликована карта России без некоторых регионов. «Спрятались» субъекты, которые совсем недавно вошли в состав государства, а также Калининградская область.
Ошибку заметили внимательные пользователи и сообщили об этом в социальных сетях. Специалисты, ведущие страницу ведомства в ВК, оперативно заменили фото. Позже мэрия извинилась за ошибку.
«Мы извиняемся перед читателями и благодарим за внимательность. Инфографику заменили — это уже другой пост, тот удалили», — написали представители горадминистрации.
Отметим, что извинения адекватно приняли не все пользователи социальных сетей. Мнения комментаторов разделились на две группы: тех, кто принял извинения и понял, что ошибки могут быть у каждого и тех, кто полагает, что официальный орган власти не имеет права на ошибку.