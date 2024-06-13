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Признали ошибку и извинились в мэрии Новосибирска после скандала с картой

Признали ошибку и извинились в мэрии Новосибирска после скандала с картой

13 июня 2024, 08:49
Фото: ВК: мэрия Новосибирска
Накануне на официальной странице мэрии Новосибирска в ВК была опубликована карта России, на которой отсутствовали некоторые субъекты.

В День России мэрия Новосибирска оригинально поздравила жителей города и страны с праздником. На странице в ВК была опубликована карта России без некоторых регионов. «Спрятались» субъекты, которые совсем недавно вошли в состав государства, а также Калининградская область.

Ошибку заметили внимательные пользователи и сообщили об этом в социальных сетях. Специалисты, ведущие страницу ведомства в ВК, оперативно заменили фото. Позже мэрия извинилась за ошибку.

«Мы извиняемся перед читателями и благодарим за внимательность. Инфографику заменили — это уже другой пост, тот удалили», — написали представители горадминистрации.

Отметим, что извинения адекватно приняли не все пользователи социальных сетей. Мнения комментаторов разделились на две группы: тех, кто принял извинения и понял, что ошибки могут быть у каждого и тех, кто полагает, что официальный орган власти не имеет права на ошибку.

Готовы ли вы принять извинения мэрии за ошибку?
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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Суд#18+#Опросы
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