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Updated Сегодня, 09:48

Чиновник получил штраф

Чиновника в Новосибирске оштрафовали за неправильное общение с активисткой

6 июня 2024, 09:46
Фото: 1MI
Чиновник получил штраф
Новосибирский чиновник неправильно общался с активисткой, за что был оштрафован, подробности сообщили в «Судах общей юрисдикции НСО».

Жительница Новосибирска в феврале обратилась в администрацию Первомайского района. Она пожаловалась, что на жилмассиве «Весенний» накопилось много мусора, а территория заросла бурьяном в районе газовой колонки.

Активистка предложила организовать проверку. Однако администрация на общение с горожанкой выходила неохотно. Ответы на ее вопросы оказались неполными.

Такое общение задело сибирячку. Она обратилась в прокуратуру. Тогда чиновника привлекли к ответственности, возбудив дело об административных правонарушениях.

Чиновник был признан виновным. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Суд#Прокуратура#Проверка#Штраф
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