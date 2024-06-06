Чиновника в Новосибирске оштрафовали за неправильное общение с активисткой

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Жительница Новосибирска в феврале обратилась в администрацию Первомайского района. Она пожаловалась, что на жилмассиве «Весенний» накопилось много мусора, а территория заросла бурьяном в районе газовой колонки.
Активистка предложила организовать проверку. Однако администрация на общение с горожанкой выходила неохотно. Ответы на ее вопросы оказались неполными.
Такое общение задело сибирячку. Она обратилась в прокуратуру. Тогда чиновника привлекли к ответственности, возбудив дело об административных правонарушениях.
Чиновник был признан виновным. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.