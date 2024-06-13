atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Стать лучшей в реалити-шоу «Четыре жены» пытается жительница Новосибирска

Стать лучшей в реалити-шоу «Четыре жены» пытается жительница Новосибирска

13 июня 2024, 11:00
Фото: телеканал «Пятница!»
Начался второй сезон реалити-шоу «Четыре жены», в съемках первого выпуска приняла участие жительница Новосибирска, 35-летняя Дарина, рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Жительница Новосибирска, 35-летняя Дарина, приняла участие в съемках телешоу «Четыре жены». Первый выпуск второго сезона передачи с ее участием можно будет увидеть в 19.00 на телеканале «Пятница!».

«Четыре жены» — это логическое продолжение полюбившегося многим реалити-шоу «Четыре свадьбы». Победившие в свадебных гонках девушки теперь стали участницами нового состязания. Теперь они поспорят, кто из них является лучшей женой.

Как всегда, в каждом шоу принимают участие четыре жительницы России из разных городов. Они по очереди ездят в гости друг к другу и оценивают соперниц по нескольким критериям — домашний уют, умение готовить и даже по саморазвитию.

Победительница каждого выпуска получает весомый денежный приз и звание «Лучшая жена России».

Дарина из Новосибирска занимается танцами, ее муж Андрей — владелец базы отдыха. Вместе они уже около пяти лет. Удастся ли сибирячке опередить соперниц, предстоит узнать зрителям на телеканале «Пятница!».

Аномальная жара настигнет жителей Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Выпускники в Новосибирске поставили рекорд по результатам ЕГЭ по математикеТри дня не мог выбраться рыбак с острова Кораблик в НовосибирскеВольер с орангутаном Бату стал самым популярным местом в Новосибирском зоопарке
#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Реалити-шоу#Четыре жены
Подпишитесь
Льготники не могут воспользоваться сервисом «Госуслуги» в Новосибирской области
Сегодня, 05:26
Вольер с орангутаном Бату стал самым популярным местом в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 04:45
Пьяницу — виновника смертельного ДТП осудили в Новосибирской области
Сегодня, 03:43
Вновь перенесен срок открытия новой инфекционной больницы в Новосибирской области
Сегодня, 03:08
Флаг России установили в самой высокой точке Новосибирска
Вчера, 10:38
Первый пляж официально заработал в Новосибирске
3 июня, 06:37
"