Стать лучшей в реалити-шоу «Четыре жены» пытается жительница Новосибирска

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Жительница Новосибирска, 35-летняя Дарина, приняла участие в съемках телешоу «Четыре жены». Первый выпуск второго сезона передачи с ее участием можно будет увидеть в 19.00 на телеканале «Пятница!».
«Четыре жены» — это логическое продолжение полюбившегося многим реалити-шоу «Четыре свадьбы». Победившие в свадебных гонках девушки теперь стали участницами нового состязания. Теперь они поспорят, кто из них является лучшей женой.
Как всегда, в каждом шоу принимают участие четыре жительницы России из разных городов. Они по очереди ездят в гости друг к другу и оценивают соперниц по нескольким критериям — домашний уют, умение готовить и даже по саморазвитию.
Победительница каждого выпуска получает весомый денежный приз и звание «Лучшая жена России».
Дарина из Новосибирска занимается танцами, ее муж Андрей — владелец базы отдыха. Вместе они уже около пяти лет. Удастся ли сибирячке опередить соперниц, предстоит узнать зрителям на телеканале «Пятница!».