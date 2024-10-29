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Уход

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2024
Собираю шелуху чеснока с осени и никогда не знаю проблем с урожаем
29 октября, 11:33
Уже в октябре готовим «рождественскую звезду» к пышному и яркому цветению
29 октября, 02:06
Янкилевич уволился с поста гендиректора новосибирского аэропорта Толмачево
В Новосибирске официально подтвердили уход с должности гендиректора аэропорта.
8 августа, 10:22
Защитник Александров покидает новосибирский ХК «Сибирь»
С игроком клуб расстался «по соглашению сторон», сообщает официальный паблик команды.
29 июня, 05:28
2023
В Новосибирске уволили директора филиала РАНХиГС Олега Федорова
Олег Фёдоров покинул пост директора филиала РАНХиГС в Новосибирске, причины его ухода неизвестны.
29 августа 2023, 03:43

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