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Руководителя уволили

В Новосибирске уволили директора филиала РАНХиГС Олега Федорова

29 августа 2023, 03:43
Фото: СИУ РАНХиГС/YouTube
Руководителя уволили
Олег Фёдоров покинул пост директора филиала РАНХиГС в Новосибирске, причины его ухода неизвестны.

Олег Фёдоров больше не является директором Сибирского института управления РАНХиГС в Новосибирске. Истинные причины его ухода из образовательной организации неизвестны.

«Новый ректор Президентской академии Алексей Комиссаров уволил своим приказом директора Сибирского филиала Олега Федорова», — пишет «Сибкрай».

Предположительно, заменит его на посту Андрей Осипов из Волгоградского филиала Академии. С 28 августа обязанности руководителя временно исполняет Светлана Кожевникова, заместитель директора.

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