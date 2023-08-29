В Новосибирске уволили директора филиала РАНХиГС Олега Федорова

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
Олег Фёдоров больше не является директором Сибирского института управления РАНХиГС в Новосибирске. Истинные причины его ухода из образовательной организации неизвестны.
«Новый ректор Президентской академии Алексей Комиссаров уволил своим приказом директора Сибирского филиала Олега Федорова», — пишет «Сибкрай».
Предположительно, заменит его на посту Андрей Осипов из Волгоградского филиала Академии. С 28 августа обязанности руководителя временно исполняет Светлана Кожевникова, заместитель директора.