С поста ушла гламурная чиновница, а в Новосибирск приедет Баста: мегаполис за неделю

На днях новосибирцев шокировала новость о том, что на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска начали строить торговые павильоны. Между прочим, ранее власти снесли шесть киосков. Недоумение вызвало то, что, во-первых - павильоны строят прямо на месте, где стоял памятник Александру Покрышкину, а во-вторых, многие вспомнили барахолку, в которую якобы превращается левый берег. Однако мэр Анатолий Локоть успокоил горожан, объяснив, что это не павильоны, а служебные помещения для рабочих, которые возводят на месте снесенного ДК «Сибсельмаш» отели.