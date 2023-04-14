С поста ушла гламурная чиновница, а в Новосибирск приедет Баста: мегаполис за неделю

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
На днях новосибирцев шокировала новость о том, что на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска начали строить торговые павильоны. Между прочим, ранее власти снесли шесть киосков. Недоумение вызвало то, что, во-первых - павильоны строят прямо на месте, где стоял памятник Александру Покрышкину, а во-вторых, многие вспомнили барахолку, в которую якобы превращается левый берег. Однако мэр Анатолий Локоть успокоил горожан, объяснив, что это не павильоны, а служебные помещения для рабочих, которые возводят на месте снесенного ДК «Сибсельмаш» отели.
Татьяна Эссауленко, возглавлявшая администрацию Краснообска с 2021 года, ушла в отставку. Уход чиновницы связан с семейными обстоятельствами. Пост глава поселка покинет в конце текущей недели. Кто станет временно исполнять обязанности Эссауленко, пока неизвестно, но предполагается, что и.о. будет ее заместитель Евгений Коржов. Работой чиновницы местные жители были довольны, несмотря на хрупкость женщины. Ее даже прозвали эффектной и гламурной руководительницей.
Стали известны имена артистов, которые приедут в столицу Сибири на фестиваль VK Fest. Громкое событие состоится 24 июня в парке «Арена» у нового ЛДС. На сцене споют Эльдар Джарахов, Feduk, Seville из Artik&Asti и Filatov&Karas. Главным хэдлайнером станет рэпер Василий Вакуленко, больше известный под псевдонимом Баста.
Не можем не отметить, но ранее музыкант «непатриотично высказался» против СВО. В блоге Анастасии Ивлевой он рассуждал, что его друзья уехали заграницу, а он остался «смотреть кино дальше». После этого высказывания в некоторых российских городах требовали отменить концерт знаменитости. А совсем недавно Баста приезжал в Новосибирск – его концерт принес СМИ множество инфоповодов, например, столпотворение или предложение руки и сердца со сцены.