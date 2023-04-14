atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Изображение материала

С поста ушла гламурная чиновница, а в Новосибирск приедет Баста: мегаполис за неделю

14 апреля 2023, 14:21
Фото: Артем Шершнев / atas.info
События недели
Новосибирск за неделю: левый берег города едва не превратили в 90-е, горожане подумали, что в Ленинском районе вернули барахолку; гламурная чиновница Краснообска ушла в отставку; рэпер Баста и другие знаменитости приедут на фестиваль VK Fest. Главные итоги по версии Atas.info.

Возвращение барахолки или назад в 90-е. Что за павильоны появились на площади Маркса

Духи и «Ласковый май»: на площади Маркса в Новосибирске продолжаются 90-е
Узнать подробнее

На днях новосибирцев шокировала новость о том, что на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска начали строить торговые павильоны. Между прочим, ранее власти снесли шесть киосков. Недоумение вызвало то, что, во-первых - павильоны строят прямо на месте, где стоял памятник Александру Покрышкину, а во-вторых, многие вспомнили барахолку, в которую якобы превращается левый берег. Однако мэр Анатолий Локоть успокоил горожан, объяснив, что это не павильоны, а служебные помещения для рабочих, которые возводят на месте снесенного ДК «Сибсельмаш» отели.

Отставка самой гламурной чиновницы Новосибирской области

Самая гламурная чиновница Новосибирской области ушла в отставку
Узнать подробнее

Татьяна Эссауленко, возглавлявшая администрацию Краснообска с 2021 года, ушла в отставку. Уход чиновницы связан с семейными обстоятельствами. Пост глава поселка покинет в конце текущей недели. Кто станет временно исполнять обязанности Эссауленко, пока неизвестно, но предполагается, что и.о. будет ее заместитель Евгений Коржов. Работой чиновницы местные жители были довольны, несмотря на хрупкость женщины. Ее даже прозвали эффектной и гламурной руководительницей.

Рэпер Баста выступит в Новосибирске на фестивале VK Fest

Названы имена артистов, которые приедут на фестиваль VK Fest в Новосибирске
Узнать подробнее

Стали известны имена артистов, которые приедут в столицу Сибири на фестиваль VK Fest. Громкое событие состоится 24 июня в парке «Арена» у нового ЛДС. На сцене споют Эльдар Джарахов, Feduk, Seville из Artik&Asti и Filatov&Karas. Главным хэдлайнером станет рэпер Василий Вакуленко, больше известный под псевдонимом Баста.

Не можем не отметить, но ранее музыкант «непатриотично высказался» против СВО. В блоге Анастасии Ивлевой он рассуждал, что его друзья уехали заграницу, а он остался «смотреть кино дальше». После этого высказывания в некоторых российских городах требовали отменить концерт знаменитости. А совсем недавно Баста приезжал в Новосибирск – его концерт принес СМИ множество инфоповодов, например, столпотворение или предложение руки и сердца со сцены.

Не пустили Сплин и были в шоке от прически Киркорова: новосибирцы в апреле
Узнать подробнее
#Дайджест#Итоги#Общество#Город#Политика#Культура#Площадь Маркса#Концерт#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Школу архитектора Крячкова готовится снести мэрия Новосибирска
Сегодня, 01:33
Что говорят новосибирцы об электронных повестках – паника возникла в соцсетях
Вчера, 05:56
МУП "САХ" официально победило в конкурсе на стройку мусорного полигона в Верх-Туле
Сегодня, 10:12
На достройку новой Ледовой арены в Новосибирске потратят еще 2 млрд рублей
Сегодня, 09:01
После скандала с застройкой «Универсам» хочет привлечь архитекторов из Москвы
Сегодня, 05:01
Снова похолодание до -10 °C – смотрим прогноз погоды на неделю в Новосибирске
Вчера, 01:45