Самая гламурная чиновница Новосибирской области ушла в отставку

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В администрации Новосибирского района Atas.info подтвердили, что уход Эссауленко связан с семейными обстоятельствам. Она покинет свой пост в конце текущей недели.
Вероятно, временно исполняет обязанности Эссауленко будет ее заместитель Евгений Коржов.
Татьяна Эссауленко вступила в должность главы Краснообска в октябре 2021 года. Многие сибирячки были восхищены тем, что этот пост заняла хрупкая и красивая женщина. Даже журналисты прозвали ее самой эффектной чиновницей.