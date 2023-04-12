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Published Сегодня, 03:02

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Updated Сегодня, 03:05

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Самая гламурная чиновница Новосибирской области ушла в отставку

12 апреля 2023, 03:02
Фото: Администрация Краснообска

Мэр Краснообска Татьяна Эссауленко ушла в отставку

Глава поселка Краснообск Новосибирской области Татьяна Эссауленко ушла в отставку. Причина стала известна Atas.info.

В администрации Новосибирского района Atas.info подтвердили, что уход Эссауленко связан с семейными обстоятельствам. Она покинет свой пост в конце текущей недели.

Вероятно, временно исполняет  обязанности Эссауленко будет ее заместитель Евгений Коржов.

Татьяна Эссауленко вступила в должность главы Краснообска в октябре 2021 года. Многие сибирячки были восхищены тем, что этот пост заняла хрупкая и красивая женщина. Даже журналисты прозвали ее самой эффектной чиновницей.

#Алина Шефер#Глава администрации#Должность#Чиновник#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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