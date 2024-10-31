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2024
Сергей Семка официально ушел с поста замгубернатора Новосибирской области
Пост вице-губернатора покинул Сергей Семка, о чем стало известно на сессии парламента в Новосибирской области.
31 октября, 04:10
Департамент строительства Новосибирска возглавил новый чиновник — что о нем известно
24 сентября, 03:14
Департамент соцполитики мэрии Новосибирска возглавила новая чиновница
В мэрии Новосибирска новые кадровые назначения: стало известно, кто возглавил департамент соцполитики.
13 сентября, 02:40
Стало известно, кто занял кресло главы минздрава Новосибирской области
10 сентября, 05:29
Губернатор Новосибирской области реализовал неожиданные кадровые решения
9 сентября, 04:05
Янкилевич уволился с поста гендиректора новосибирского аэропорта Толмачево
В Новосибирске официально подтвердили уход с должности гендиректора аэропорта.
8 августа, 10:22
Пост директора аэропорта Толмачево в Новосибирске покидает Янкилевич
Генеральный директор воздушной гавани принял решение покинуть свой пост, о чем стало известно после встречи с Михаилом Мишустиным.
24 июля, 09:37
Экс-чиновница Терешкова высказалась о новом назначении в мэрии Новосибирска
Когда-то занимающая должность вице-мэра Анна Терешкова прокомментировала назначение новой чиновницы в Новосибирске.
5 июля, 06:23
Нового начальника департамента инвестиций выбрал мэр Новосибирска
В Новосибирске определен новый руководитель, который будет отвечать за инвестиционную политику о чем сообщили в администрации.
24 июня, 04:21
Максим Кудрявцев вступил в должность мэра Новосибирска
26 апреля, 05:25
Кудрявцев вступит в должность мэра Новосибирска — 26 апреля пройдет инаугурация
Максим Кудрявцев вступит в должность главы города на инаугурации, которая пройдет в пятницу, 26 апреля.
26 апреля, 01:43
«Я свои обязательства выполнил»: Артем Скатов уходит с должности вице-мэра
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов объявил о своем уходе с должности. Он отвечал за формирование информационной политики при бывшем мэре города Анатолии Локте
18 марта, 04:40
Кто стал новым замминистра культуры Новосибирской области — раскрыто имя
Изменения произошли в руководстве правительства Новосибирской области. Назначен новый замминистра культуры.
8 февраля, 01:19
2023
Кто стал новым руководителем полка ДПС ГИБДД в Новосибирске?
На должность командира полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску назначен подполковник полиции Александр Дорохов приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области.
17 ноября 2023, 03:50
Назначен новый глава Кыштовского района в Новосибирской области
На пост главы Кыштовского района Новосибирской области назначили Николая Шипчина.
17 ноября 2023, 03:15
Полковник Алексей Захаров назначен новым начальником УМВД по Новосибирску
Полковник полиции Алексей Захаров стал начальником Управления МВД по Новосибирску, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.
19 октября 2023, 07:34
Названо имя нового главного федерального инспектора по Новосибирской области
В Новосибирской области назначен новый главный федеральный инспектор, который заменил на этой должности Юрия Семёнова, переведённого в Томскую область.
11 октября 2023, 02:43
Названо имя нового главы Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирске
Алексей Крутовский назначен новым главным синоптиком гидрометцентра: он возглавил Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии, которое отслеживает погоду в пяти регионах Сибири.
20 сентября 2023, 02:21
В Новосибирске отстранили от должности замглавы Кировского района Шишкина
Заместитель главы администрации Кировского района Новосибирска отстранили от должности – в чем его обвиняют, подробности ареста.
13 апреля 2023, 04:08
Самая гламурная чиновница Новосибирской области ушла в отставку
Глава поселка Краснообск Новосибирской области Татьяна Эссауленко ушла в отставку. Причина стала известна Atas.info.
12 апреля 2023, 03:02

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