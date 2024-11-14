Что известно о новом замминистра строительства Новосибирской области

Posted 14 ноября, 03:18
Published 14 ноября, 03:18
Modified 14 ноября, 03:24
Updated 14 ноября, 03:24
Должность зама министра строительства региона занял Олег Поскачин. Он будет курировать направление по восстановлению прав обманутых дольщиков — это одна из задач заместителя. Опыт по этой работе у него уже есть.
Об Олеге Поскачине известно следующее: родом он из Новосибирска, учился в строительном вузе, а также работал в мэрии. В администрации он был главным в отделе капитального строительства.
Замминистра занял место Дмитрия Богомолова. Ранее он возглавил министерство строительства, так как предыдущий глава Алексей Колмаков покинул свой пост еще летом.