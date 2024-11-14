atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 03:18

Published 14 ноября, 03:18

Modified 14 ноября, 03:24

Updated 14 ноября, 03:24

Поскачин стал новым замом

Что известно о новом замминистра строительства Новосибирской области

14 ноября 2024, 03:18
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Поскачин стал новым замом

Кресло замминистра строительства Новосибирской области занял Олег Поскачин

В Новосибирской области назначили нового замминистра строительства, о чем сообщили в правительстве.

Должность зама министра строительства региона занял Олег Поскачин. Он будет курировать направление по восстановлению прав обманутых дольщиков — это одна из задач заместителя. Опыт по этой работе у него уже есть.

Об Олеге Поскачине известно следующее: родом он из Новосибирска, учился в строительном вузе, а также работал в мэрии. В администрации он был главным в отделе капитального строительства.

Замминистра занял место Дмитрия Богомолова. Ранее он возглавил министерство строительства, так как предыдущий глава Алексей Колмаков покинул свой пост еще летом.

Кто станет новым главой Минздрава Новосибирской области — названо имя кандидата
Узнать подробнее
Читайте также:
Сергей Семка официально ушел с поста замгубернатора Новосибирской областиЗамгубернатора Новосибирской области покинет свой пост — правда или фейкНовый кандидат на пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области — что о нем известно
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Правительство#Работа#Должность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика